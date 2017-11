Rätsel der Woche Die eng umschlungene Erde

Mathematische Intuition ist ein faszinierendes Phänomen. Wir ahnen die richtige Lösung eines Problems, ohne es genau durchdacht zu haben. Dabei hilft uns unter anderem Erfahrung - manchmal ist es aber auch einfach nur ein Gefühl.

Wie ist es um Ihre mathematische Intuition bestellt? Die heutige Aufgabe ist ein guter Test dafür. Versuchen Sie die Frage bitte zuerst aus dem Bauch heraus zu beantworten. Und erst danach eine genaue Analyse vorzunehmen. Kommen Sie in beiden Fällen auf dasselbe Ergebnis? Hier die Aufgabe:

Um unseren Planeten ist entlang des Äquators ein Stoffband geschlungen. Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass die Erdoberfläche exakt kugelförmig ist. Es gibt also weder Berge noch Täler und auch der Meeresspiegel hat die gleiche Höhe wie das Land. Das Band ist exakt genauso lang wie der Äquator - und zwar 40.000 Kilometer. Es ist exakt kreisförmig und liegt ohne Falten - sowohl an Land als auch auf dem Wasser.

Im Norden Brasiliens schneidet jemand das Band durch, fügt ein ein Meter langes Zusatzstück ein und näht das Band wieder zusammen. Es ist damit einen Meter länger.

Nun wird das verlängerte Band gleichmäßig um die Erde gespannt, so dass es wieder einen Kreis bildet, dessen Mittelpunkt mit dem Erdmittelpunkt zusammenfällt.

Wie groß ist dann der Abstand des Bandes von der Erdoberfläche?

a) weniger als 10 Zentimeter

b) 10 bis 20 Zentimeter

c) mehr als 20 Zentimeter