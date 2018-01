Rätsel der Woche Die Sockenlotterie

Der Held dieses Rätsels heißt Harald und trägt von Montag bis Freitag an jedem Tag ein andersfarbiges Paar Socken. Jeden Samstag kommen diese fünf Sockenpaare dann gemeinsam in die Waschmaschine.

Nach dem Schleudern greift Harald zehnmal blind in die Trommel, um jeweils eine Socke einzeln herauszuholen. Die Socken hängt er auf der Leine auf - und zwar in der Reihenfolge, in der er sie zufällig aus der Trommel geholt hat.

Nach Farben sortiert sind die Socken eigentlich nie, wie Harald in den vergangenen Jahren beobachtet hat. Das ärgert ihn ein bisschen, er mag Dinge ja lieber gut geordnet. Gut, er könnte die Socken vor dem Aufhängen nach Farben sortieren. Oder einfach genau hinschauen, welche Socke er gerade ergreift.

Aber könnte es nicht passieren, dass er zufällig die zehn Socken in einer Reihenfolge aus der Maschine holt, als hätte er sie nach Farben sortiert? Ausgeschlossen ist das zumindest nicht.

Harald fragt sich: Wenn er jeden Samstag seine fünf Sockenpaare wäscht, wie viele Jahre müsste er im Durchschnitt wohl warten, damit die Paare auf der Leine sortiert sind?

Hinweis: Jedes der fünf Sockenpaare hat eine andere Farbe. Wir gehen davon aus, dass ein Jahr 52 Wochen hat.