Rätsel der Woche Die verschwundene Linie

Wenn Menschen vor hundert Jahren langweilig war, konnten sie nicht einfach den Fernseher anmachen oder zum Smartphone greifen. Vielleicht lasen sie ein Buch, gingen in den Park oder in die Kneipe. Oder sie griffen zu einem Spiel.

Eine besonders beliebte Variante dabei waren Puzzlespiele und Trickkarten, mit denen man Freunde und Familie beeindrucken konnte. An dieser Stelle hatte ich Ihnen bereits jene drei Papierstreifen vorgestellt, die man zu zwei auf Pferden sitzenden Reitern zusammenlegen sollte, was gar nicht so einfach ist. Das Reiterspiel war vor 150 Jahren ein Bestseller und wurde millionenfach verkauft.

Heute geht es um einen Trick, bei dem eine Linie verschwindet. Folgender Slider zeigt das mathematische Kunststück:

Die verschwundene Linie Gegeben ist ein Rechteck, in dessen Innern sich zehn senkrechte Linien befinden. Die senkrechten Linien berühren den Rand des Rechtecks nicht. Sie schneiden das Rechteck entlang der gestrichelten Diagonalen in zwei Teile. Anschließend verschieben Sie das untere Dreieck entlang der Diagonalen nach links unten. Dabei darf kein Dreieck unter das andere rutschen. Zwischen den Dreiecken darf auch keine Lücke entstehen. Sie schieben das Dreieck so weit nach links unten, bis der senkrechte Strich ganz rechts im unteren Dreieck genau auf den kleinsten abgeschnittenen Strich des oberen Dreiecks stößt.

Zählen Sie nun bitte, wie viele senkrechte Striche sich in der entstandenen Figur befinden. Die Ränder des Rechtecks lassen wir außen vor, wir haben sie ja auch vorher nicht mitgezählt.

Wenn Sie alles richtig gemacht haben, müssten es neun Linien sein. Zuvor waren es aber zehn! Ist da wirklich eine Linie verschwunden? Welche? Und wohin?