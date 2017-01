Trumps Woche Hui! und Gnihihihihi!

Hui, das war ja mal eine Woche für den President Elect. Am Montag musste der renommierte Filmkritiker und Fernsehstar Donald J. Trump der Öffentlichkeit gleich im Alleingang und wie üblich via Twitter klarmachen, dass Meryl Streep, deren Auszeichnungen so zahlreich sind, dass es eine eigene Wikipedia-Seite dafür gibt, zu den "am meisten überschätzten Schauspielerinnen in Hollywood" gehört. Und zwar ausgerechnet, weil sie seine Performance als körperbehinderter "Washington Post"-Journalist zu überzeugend fand! Terrible und very unfair, wie der President Elect es auszudrücken pflegt!

Am Dienstag dann die nächste Aufregung: "BuzzFeed" publiziert ein 35-seitiges Dossier, das unter Journalisten, Geheimdienstlern und Politikern in den USA offenbar schon seit Monaten kursiert. Darin stehen viele für Trump und sein Team sehr unangenehme Dinge über Russland. Manche haben mit Absprachen zu tun, manche mit gehackten E-Mails, manche mit Urin. Die Quellenlage - pun not intended - ist äußerst unklar, zusammengestellt hat das Papier offenbar ein britischer Ex-Geheimagent mit einem guten Ruf bei US-Diensten. Vermutlich aber alles gelogen. Oder wenigstens manches. Aber selbst wenn nicht: Gnihihihi, wäre doch eigentlich sogar ganz cool vom Don, oder, sich quasi mit den Russen ins Bett zu legen - again: pun not intended - um Hillary plattzumachen?

Jedenfalls war es da mal wieder soweit: Trump musste zu seinem letzten Mittel greifen - Tweets in Großbuchstaben!!

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. Januar 2017

Zum Glück sprangen eine Reihe von renommierten Fürsprechern dem President Elect blitzschnell bei: Zum Beispiel das Qualitätsnachrichtenportal "Lifezette", betrieben von der Fox-Radiomoderatorin Laura Ingraham, die sich mit Trump so gut versteht, dass sie sogar als Pressesprecherin seiner Regierung im Gespräch war. Bastion der unabhängigen Berichterstattung im Fake-News-Sumpf! Der Don nahm die Hilfestellung selbstverständlich dankbar an.

Dann auch noch WikiLeaks. Und die russische Regierung.

Russia just said the unverified report paid for by political opponents is "A COMPLETE AND TOTAL FABRICATION, UTTER NONSENSE." Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. Januar 2017

Und Wladmir Putin wird ja schließlich wissen, ob er Trump dabei hat filmen lassen, wie er Prostituierten beim Pinkeln zusieht. ODER??!

Zu Recht erbost war der President Elect auch über die US-Geheimdienste, die seiner Meinung nach hätten verhindern müssen, dass das Papier, das selbst seine parteiinternen Gegner seit Monaten zur Verfügung hatten, öffentlich wurde. Okay, der Vergleich mit Nazideutschland ging eventuell ein bisschen weit, aber IRGENDWANN MUSS HALT AUCH MAL SCHLUSS SEIN! Kein Wunder, dass Trump so selten zu den Intelligence Briefings geht, die US-Geheimdienste für den Präsidenten und seinen designierten Nachfolger abhalten - von dieser Bande von Idioten und In-den-Rücken-Fallern ist ja doch nichts zu erwarten!

Gut, vielleicht haben doch die Russen die E-Mails des Demokratischen Nationalkomittees kopiert und an WikiLeaks weitergereicht. Obwohl Julian Assange doch gesagt hatte, das sei Quatsch! Und Trump deswegen auch!!

Julian Assange said "a 14 year old could have hacked Podesta" - why was DNC so careless? Also said Russians did not give him the info! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. Januar 2017

Aber WikiLeaks hat ja vielleicht auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Macht jetzt jedenfalls brav Werbung für Trump.

Another livesteam for @RealDonaldTrump press conference starting momentarily https://t.co/wIPouATRVY — WikiLeaks (@wikileaks) 11. Januar 2017

Und gegen die Demokraten.

What Was Lowest Point Of The Democratic Party In 2016? https://t.co/NqojgBNQux



More: https://t.co/kpFxYDoNyX — WikiLeaks (@wikileaks) 12. Januar 2017

Insgesamt doch ein guter Mann, dieser Assange. Macht ja auch Fernsehen manchmal. Vielleicht können die beiden ja mal was zusammen machen?

Und dann, am Mittwoch, die Pressekonferenz. Die erste seit der Wahl, der Mann hat ja schließlich zu tun. Was war das für ein FEST! Dem CNN-Reporter den Mund verboten und ihm auch dann noch ein eiskaltes "You're FAKE NEWS!" entgegengeschleudert! Die unbotmäßigen Geheimdienste in die Nähe der Gestapo gerückt! Und dann dieser tolle Satz mit ihm selbst als dem "größten Stellenbeschaffer, den Gott jemals erschaffen hat". Gott! Kein Geringerer!! Das muss einem erstmal einfallen!!! Das hätte er eigentlich auch vorher twittern sollen, so wie das mit den Nazis.

Und dann, endlich: die Gelegenheit, mal klarzustellen, dass natürlich nicht nur ein ZAUN gebaut wird an der Grenze zu Mexiko, sondern eine MAUER! Jawohl!! Wie damals in Berlin! Und die Sombreros werden dafür bezahlen, so oder so, völlig egal, wie die Rechtslage aussieht!!! Damit das mal klar ist!

Gut, lästig war, dass die Fake-News-Bande, die sich selbst Presse nennt, lauter Sachen zu diesem vermeintlichen Interessenkonflikt zwischen den Geschäften der eigenen Dynastie - sorry: den Geschäften des Familienbetriebes und der eigenen Herrschaft - sorry: der eigenen Präsidentschaft wissen wollte. Aber die wurden ja sauber abgebügelt! "Ich habe prinzipiell keine Konfliktsituation, denn ich bin der Präsident" - so geht das!!! Make America great again! Und seid verdammt noch mal dankbar, denn "ich mache das, obwohl ich es eigentlich nicht müsste"!!!

Das gilt übrigens auch für die Werbung für die Bekleidungsfirma L.L.Bean und das Touristikunternehmen der Firmenerbin, wieder via Twitter.

Thank you to Linda Bean of L.L.Bean for your great support and courage. People will support you even more now. Buy L.L.Bean. @LBPerfectMaine — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. Januar 2017

Linda Bean hat ja immerhin 60.000 Dollar für Trumps Wahlkampf gespendet, was ein BISSCHEN mehr ist als die 5000, die die Erbsenzähler von der Wahlkommission zulassen, aber SO WHAT!? Nur eins, Linda: Nach der Amtseinführung werden die Tweets noch ein bisschen teurer, gell?! Nudge nudge, wink wink!

Völlig egal, dass die designierten Kabinettsmitglieder sich bei ihren Anhörungen im US-Kongress gerade reihenweise von den exotischeren Positionen des Don - Nato wurscht, Folter ok, Putin super - verabschieden. Die kriegt er dann nach dem 20. Januar schon wieder auf Linie! KAPIERT?!!

Ab hier wird's ernst

Zum Schluss noch ein paar ernsthafte, garantiert echte Meinungsbilder, denen man sich nur unumwunden anschließen kann. Schon vor dieser zweiten Januarwoche war eine Mehrheit der US-Amerikaner laut einer Gallup-Umfrage sehr skeptisch, dass Donald Trump den Pflichten eines US-Präsidenten wird gerecht werden können, laut Pew befürchteten 58 Prozent, er werde bei wichtigen Entscheidungen "zu impulsiv" handeln.

Und fast zwei Drittel der Befragten in einer repräsentativen Umfrage der Quinnipiac University sind der Meinung, dass Trump seinen Twitter-Account dichtmachen sollte.

Wenn es damit nur getan wäre.