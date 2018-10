Donna Strickland Nicht wichtig genug - Wikipedia verweigerte Nobelpreisträgerin einen Eintrag

Als bekannt wurde, dass Donna Strickland als dritte Frau überhaupt den Nobelpreis in Physik bekommt, hatte sie nicht mal einen Eintrag bei Wikipedia. Das Portal steht seit Längerem in der Kritik, weil dort hauptsächlich Männer schreiben und weibliche Biografien unterrepräsentiert sind. Nun wurde bekannt: Strickland hätte fast mal einen Eintrag bekommen, wenn ein Moderator diesen nicht für zu unwichtig gehalten hätte. Zunächst hatte der "Guardian" darüber berichtet.

Am 23. Mai 2018 lehnte der Moderator einen Entwurf über Strickland für die englischsprachige Wikipedia-Seite ab. In der Begründung heißt es, die "genannten Referenzen zeigen nicht, dass sie sich für einen Eintrag qualifiziert". Es sei nicht erkennbar, dass über Strickland schon mal in vertrauenswürdigen, sekundären Quellen berichtet wurde.

In dem abgelehnten Artikel war angegeben, dass Strickland Professorin der University of Waterloo und frühere Präsidentin der "Optical Society" ist. Auch, dass sie ultrakurze, hochenergische Laserpulse, sogenannter CPA, mit entwickelt hat, stand in dem Entwurf. Für genau diese Arbeit wurde sie nun mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.

Nach der Bekanntgabe dauerte es 90 Minuten, bis Strickland auf Wikipedia zu finden war. Zuvor wurde sie lediglich im Wikipedia-Eintrag ihres Doktorvaters, Gérard Mourou, erwähnt. Er hatte die nun gefeierte Arbeit betreut und wurde 2018 ebenfalls mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Strickland und Mourou teilen sich die Ehrung mit Arthur Ashkin.

Versuchter Eintrag in der deutschen Wikipedia

Auch auf der deutschen Wikipedia-Seite hatte 2014 ein Nutzer versucht, einen Beitrag über Strickland zu veröffentlichen. Dieser wurde wegen Plagiatsverdachts im Schnellverfahren gelöscht. Die eingestellten Informationen seien denen auf einer Seite der "Optical Society" zu ähnlich, hieß es damals. Am Donnerstagmorgen verschwanden die Einträge von 2014 allerdings aus der Versionsgeschichte der Seite.

Derweil diskutiert die Wikipedia-Gemeinschaft, ob sie die Kontroverse um die Unterrepräsentation von Frauen in den Artikel über Strickland aufnehmen soll. Laut der Nachrichtenseite "Quartz" handeln nur etwa 17 Prozent der biografischen Einträge auf Wikipedia von Frauen. Frauen in der Wissenschaft kämen deutlich seltener vor.