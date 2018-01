"Doomsday Clock" vorgestellt Noch zwei Minuten bis zum Weltuntergang

Donald Trump und Kim Jong Un haben an der Uhr gedreht: Nach Meinung amerikanischer Atomwissenschaftler steht die Menschheit kurz vor dem Untergang. Seit 1947 bewerten sie jedes Jahr im "Bulletin of the Atomic Scientists" die Gefahren für die Menschheit mit einer symbolischen Weltuntergangsuhr - der sogenannten Doomsday Clock. Nun haben sie die Uhr erneut um eine halbe Minute vorgestellt.

Die Weltuntergangsuhr steht damit auf zwei Minuten vor Mitternacht - der symbolischen Apokalypse. Schon 2017 war die Uhr um 30 Sekunden vorgestellt worden. Die größte Bedrohung sehen die Wissenschaftler, unter denen auch 15 Nobelpreisträger sind, im Klimawandel und einem drohenden atomaren Krieg.

"Die Welt ist jetzt nicht nur gefährlicher als vor einem Jahr; es ist so bedrohlich wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr", sagten die Organisatoren Lawrence M. Krauss und Robert Rosner. Besonders bedrohlich seien die heftigen, verbalen Attacken zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong Un.

Widerholt hatten sich Kim und Trump gegenseitig mit Beleidigungen und Drohungen überzogen. Trump nannte Kim unter anderem "klein und fett", "Little Rocket Man" (Kleiner Raketenmann) und "verrückt". Kim warf dem US-Präsidenten vor, geistesgestört zu sein.

"Das Atomprogramm Nordkoreas hat 2017 Fortschritte gemacht. Dadurch sind die Risiken für das Land selbst, andere Länder in der Region und die Vereinigten Staaten gestiegen", sagten Krauss und Rosner.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Forscher die Uhr um 30 Sekunden vorgestellt. Auch damals wurde Trump als einer der Hauptgründe genannt. Der US-Präsident hat laut den Forschern die globale Sicherheitslage verschlechtert.

Am sichersten war die Lage aus Sicht der Wissenschaftler im Jahr 1991 - kurz nach dem Fall der Mauer. Damals stand sie bei 17 Minuten vor zwölf. Seitdem ist der Zeiger fast in jedem Jahr näher an die Zwölf herangerückt - siehe Grafik oben.