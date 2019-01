"Doomsday Clock" Atomforscher stoppen Uhr für den Weltuntergang

Steht die Menschheit kurz vor dem Untergang? US-Forscher fürchten genau das. Seit 1947 bewerten sie jedes Jahr im "Bulletin of the Atomic Scientists" die Gefahren für die Menschheit mit einer symbolischen Weltuntergangsuhr - der sogenannten Doomsday Clock. In diesem Jahr haben sie die Uhr zwar nicht weiter vorgestellt, allerdings verharre die Welt in einer so bedrohlichen Situation wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr.

Damit steht die Uhr weiterhin bei zwei Minuten vor Mitternacht - der symbolischen Apokalypse. Im vergangenen Jahr war die Uhr um 30 Sekunden vorgestellt worden, vor allem wegen des drohenden Konflikts zwischen den USA und Nordkorea.

"Russisch Roulette mit der Menschheit"

Laut den Forscher lebt die Menschheit in einer Zeit, die sie "the new abnormal" nennen. Globale Bedrohungen durch Nuklearwaffen, Klimawandel und gesellschaftliche Polarisierung seien inzwischen Alltag. "Die Welt, die wir bewohnen, ist unsicher und beunruhigend. Wir sind dabei, eine gefährliche Welt zu normalisieren", warnen die Forscher. "Wir spielen russisch Roulette mit der Menschheit."

Am sichersten war die Lage aus Sicht der Forscher-Kommission im Jahr 1991 - kurz nach dem Fall der Mauer. Damals stand sie bei 17 Minuten vor zwölf. Seitdem ist der Zeiger fast in jedem Jahr näher an die Zwölf herangerückt, wie diese Grafik zeigt.

Als besonders problematisch bewerten die Wissenschaftler die weltweit steigenden Emissionen von Treibhausgasen. "Einige Länder, darunter die USA und europäische Staaten, haben zuletzt steigende Emissionswerte verzeichnet, nachdem diese jahrelang zurückgegangen waren. Unser Versagen ist ein Akt grober Fahrlässigkeit", sagte Kommissionsmitglied Susan Solomon. Dass die Uhr vorerst angehalten wurde, sei deshalb keine gute Nachricht.

Die Forscher vergleichen die aktuelle Situation mit der Sicherheitslage im Jahr 1953, als Russland die erste thermonukleare Waffe zündete. Heute sei die Gefahr für einen Nuklearschlag durch Russland zwar gering, dafür hätten andere Risiken deutlich zugenommen - wie durch den Klimawandel. Statt diese globalen Herausforderungen anzugehen, zeige sich eine zunehmende gesellschaftliche Polarisierung, befeuert von Fake News.