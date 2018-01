Rätsel der Woche Umkreist von Kreisen 

Galileo Galilei war ein Universalgelehrter, aber ein Fachgebiet der Mathematik hatte es ihm besonders angetan: die Geometrie. Ohne Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren könne der Mensch die Welt nicht verstehen, schrieb er 1623 in seinem Buch "Il Saggiatore". Mathematik sei die Sprache des Universums.

Im neuen Rätsel können Sie beweisen, wie gut Sie selbst die von Galileo so verehrte Geometrie beherrschen.

Drei gleich große, kreisrunde Scheiben liegen so auf einem Tisch, dass sie sich alle gegenseitig berühren - siehe Bild oben. In dem Freiraum zwischen den drei Scheiben steht ein kleiner Zylinder, der gerade so breit ist, dass er alle drei Scheiben um ihn herum zugleich berührt. Wäre er minimal größer, würde er nicht mehr in die Lücke passen.

Wie groß ist der Radius r des kleinen Zylinders im Verhältnis zum Radius R der drei großen Scheiben?