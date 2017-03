Evolution Wie das Klima die Form der Nase beeinflusst

Groß, klein, breit, schmal, kurz, stupsig, hakenförmig oder mit Höcker: Wie die Nase eines Menschen ausgebildet ist, kommt auch darauf an, in welchen Gebieten seine Vorfahren lebten, schreiben Wissenschaftler im Fachblatt "PLoS Genetics".

"Wir erforschen die Evolution des modernen Menschen und wie die Unterschiede bei der Hautfarbe, der Haarfarbe und im Gesicht erklärt werden können", sagt Mark Shriver von der Pennsylvania State University, einer der Autoren der Studie.

Um herauszufinden, ob Wärme und Feuchtigkeit entscheidend für die Evolution der Nase waren, nahmen die Wissenschaftler Maß an mehr als 450 Probanden mit Vorfahren aus Westafrika, Südasien, Ostasien und Nordeuropa.

Mithilfe von 3D-Bildern stellten die Forscher unter anderem fest, wie breit die Nasenlöcher sind, wie weit sie voneinander entfernt sind, wie lang die Nase insgesamt ist und wie hoch. Sie fanden heraus, dass sich die Form der Nasen zu stark unterscheiden, als es durch bloßen Zufall zu erklären wäre.

Demnach gibt es einen Zusammenhang zwischen der Form der Nase und Temperaturen sowie Luftfeuchtigkeit. So sind breite Nasen in warm-feuchtem Klima verbreitet, während die Nasen in kalt-trockenem Klima eher schmal sind.

Warum die Form der Nase wichtig ist

Und das aus gutem Grund, sind die Forscher überzeugt: Die Nase sorgt dafür, dass die Luft, die wir einatmen, erwärmt wird. Das beugt Infektionen vor. Enge Nasenlöcher leiten die Luft so in die Nasen, dass sie besonders effizient befeuchtet und erwärmt werden kann.

Menschen mit schmalen Nasenlöchern hatten deshalb in kalten Gebieten bessere Überlebenschancen und konnten sich besser fortpflanzen, vermuten die Forscher. Das könnte über lange Zeit dazu geführt haben, das immer weniger Bewohner in diesen Gebieten eine breite Nase hatten.

Eine komplexe evolutionäre Entwicklung

Die Umwelteinflüsse sind jedoch nicht der einzige Faktor, der die Form der menschlichen Nase beeinflusst hat, räumen die Forscher ein. Viel hänge eben doch vom Zufall ab. So können sich bestimmte Merkmale zufällig durchsetzen, zum Beispiel wenn die Population besonders klein ist.

Neben dem Zufall könnte auch Attraktivität eine Rolle gespielt haben. So könnten Menschen bei der Partnerwahl bei der Nase ganz genau hingeschaut haben, je nachdem, ob man eine breite oder eine schmale Nase anziehender findet. Über die Zeit könnte sich die Nasenform durchgesetzt haben, die im Allgemeinen als attraktiv angesehen wurde.

Dennoch sind die Forscher überzeugt, dass das Klima bei der Evolution der Nase eine besondere Rolle gespielt hat. Solche Studien über die menschlichen Anpassungen seien wichtig, um zu verstehen, warum Krankheiten wie Sichelzellenanämie, Laktoseintoleranz oder Hautkrebs in bestimmten Populationen häufiger sind.

Die Wissenschaftler schlagen beispielsweise vor, dass es sich lohnen könnte zu untersuchen, ob Menschen ein erhöhtes Risiko für Atemwegserkrankungen haben könnten, wenn sie in anderen Gebieten wohnen, als ihre Vorfahren.