Soziale Netzwerke Facebook-Likes machen nicht glücklich

Wer will schon die ganze Zeit das Glück der anderen vorgeführt bekommen. Hochzeits- und Babyfotos hier, der Nachweis über die letzte Sporteinheit da. Befragungen zeigen, dass Erfolgsmeldungen anderer in sozialen Netzwerken bei vielen Nutzern negative Gefühle wie Frust, Unzufriedenheit oder Neid auslösen. Da wäre es naheliegend, dass zumindest Likes für eigene Beiträge die Laune eben. Doch weit gefehlt.

Eine Analyse mit 340 Twitter- und Facebook-Nutzern ergab, dass diese auch dann mit sich selbst nicht zufriedener sind oder bessere Laune bekommen, wenn ihre eigenen Meldungen durch einen Like Zustimmung erhalten. Das berichten Forscher um Martin Graff von der University of South Wales auf der jährlichen Konferenz der British Psychological Society in Brighton.

Die Probanden beantworteten persönliche Fragen und einen Fragebogen, in dem sie angeben mussten, wie sehr sie verschiedenen Aussagen zustimmen. Darunter waren Sätze wie:

"Die Aufmerksamkeit, die ich über soziale Medien erhalte, gibt mir ein gutes Gefühl" oder

"Ich betrachte jemanden als beliebt auf Basis der Anzahl von Likes, die dieser bekommt".

Likes gezielt einfordern, lohnt sich nicht

Laut der Auswertung der Forscher tun vor allem jene Nutzer alles dafür, ein "Gefällt mir" zu bekommen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben und anderen gegenüber misstrauischer sind. Sie bitten etwa gezielt um Likes oder bezahlen dafür. Ein geringes Selbstbewusstsein fanden die Forscher auch bei Nutzern, die zugaben, schon mal Posts gelöscht zu haben oder ihr Profilbild anhand der Likes auszuwählen, die sie dafür erhalten.

Allerdings: Besser fühlten sich die Befragten durch die Zustimmung anderer Nutzer nach eigenen Angaben nicht. Weder stärkten die Likes ihr Selbstbewusstsein, noch konnten sie schlechte Laune vertreiben. "Obwohl es nur eine vergleichsweise kleine Untersuchung ist, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass soziale Medien unsere Gefühle beeinflussen und das nicht immer auf positive Art und Weise", sagt Graff.

Möglicherweise sind es vor allem kurzfristige Belohnungsgefühle, die dazu ermuntern, mit immer neuen Beiträgen Reaktionen hervorzurufen. Langfristig zahlt sich die Mühe für das eigene Wohlbefinden der Untersuchung zufolge jedoch nicht aus.