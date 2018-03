Rätsel der Woche Welcher Wein steckt in welcher Kiste?

Rot oder Weiß? Die Frage nach dem passenden Wein hängt nicht nur vom Essen ab, sondern auch von den persönlichen Vorlieben. Eine Winzerei bietet deshalb gleich vier verschiedene Geschenkboxen an. In jeder befinden sich drei Weinflaschen, doch die Farbe des Weins darin variiert - je nach Geschmack der Kunden.

In einer Box ist nur Rotwein, in der anderen nur Weißwein. In einer dritten Kiste findet man zweimal Rot- und einmal Weißwein. In einer vierten Box hingegen sind eine Rot- und zwei Weißweinflaschen.

Im Laden der Winzerei stehen diese Geschenkboxen - jede der vier möglichen Kombination aus Weiß- und Rotwein ist einmal vertreten. Allerdings ist beim Bekleben der Kisten etwas schiefgegangen. Bei keiner der vier Boxen stimmt der Inhalt mit der Beschriftung überein.

Ihre Aufgabe ist nun herauszufinden, in welcher Kiste sich welche Flaschenkombination befindet. Sie dürfen dazu aus den Kisten Flaschen einzeln herauszuziehen, ohne allerdings in die Kisten zu schauen. Die Farbe des Weins verrät Ihnen ausschließlich das Etikett der Flasche, das Sie erst betrachten, wenn die Flasche herausgezogen ist.

Was ist die kleinstmögliche Anzahl von zu ziehenden Flaschen, die ausreicht, um den Inhalt aller vier Kisten zu kennen?

Hinweis: Wir suchen einen Minimalwert. Es kann auch Verteilungen geben, bei denen Sie eine größere Anzahl von Flaschen aus den Kisten holen müssen, um Bescheid zu wissen.