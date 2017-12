Quiz zu Feinstaub Wo die Luft besonders dick ist

Denken wir an Luftverschmutzung, erscheinen vor unserem inneren Auge häufig Bilder aus fernöstlichen Metropolen, Menschen mit Mundschutz, die Sonne verdeckt durch den Smog. Doch auch in Deutschland ist die Luftverschmutzung ein Problem, kurzfristige Fahrverbote gibt es nicht nur in Paris, sondern auch im vergleichsweise beschaulichen Stuttgart.

Feinstaub besteht aus Rußpartikeln aus Fabrik- und Autoabgasen, aber auch Bremsen- und Reifenabrieb. Er gilt schon in geringen Mengen als gesundheitsschädlich. Die Nanopartikel, kleiner als 10 Mikrometer, schädigen die Lunge und das Herz-Kreislauf-System. Außerdem können sich andere, krebserregende Schadstoffe an die Partikel haften, die dann mit eingeatmet werden.