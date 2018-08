Mathe-Kongress in Rio de Janeiro Fields-Medaille und Brieftasche gestohlen

Von dieser Gold-Medaille träumen viele Mathematiker: Sie hat einen Durchmesser von 63 Millimetern, der Wert wird mit 5500 kanadischen Dollar angegeben, was etwa 3600 Euro entspricht. Die Fields-Medaille wird alle vier Jahre verliehen, das Höchstalter der Gewinner liegt bei 40 Jahren.

In Rio de Janeiro wurden am gestrigen Mittwoch vier der begehrten Medaillen vergeben, darunter eine an das Bonner Ausnahmetalent Peter Scholze. Beim Iraner Caucher Birkar, ebenfalls ein Preisträger, währte die Freude jedoch nicht lange. Schon kurz nach der Verleihung war die Medaille verschwunden samt Brieftasche und Rucksack, in der sie sich befand. Dies teilte der Veranstalter des Mathematik-Kongresses ICM2018 via Facebook mit.

Rio des Janeiro gilt als Hochburg der Taschendiebe, es gibt Viertel in der Metropole, wo regelmäßig Raubüberfälle stattfinden. Dazu gehört der moderne Vorort Barra de Tijuca, wo sich das Konferenzzentrum befindet, freilich eher nicht. Dass womöglich trotzdem Diebe auf einem Mathematikkongress unterwegs sind, dürfte den einen oder anderen Teilnehmer dann doch überrascht haben.

Den Angaben zufolge wurden bereits Videoaufnahmen ausgewertet, um den Verlust der Medaille aufzuklären. Ein deutscher Mathematiker, der die Aufnahmen gesehen hat, schildert den Diebstahl: "Birkar war nach der Preisverleihung zurück an seinen Platz in der ersten Reihe vor der Bühne gegangen und verstaute die Medaille in seinem Rucksack. Kurz danach wurden die Preisträger für ein gemeinsames Foto nochmal auf die Bühne gebeten." Diesen Moment habe der Dieb genutzt, um den Rucksack zu ergreifen und damit zu verschwinden. "Der Rucksack wurde wieder gefunden, aber leider ohne Inhalt."

Inzwischen wurde auch die Polizei eingeschaltet. Man bedauere ausdrücklich das Verschwinden der Brieftasche mit der Medaille, teilte das Organisationskomitee des Kongresses mit.