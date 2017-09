Archäologie Forscher datieren Ende der Neandertaler um

Es hat kein gutes Ende genommen für den Neandertaler, das ist klar. Dabei hatte er sich zunächst prächtig entwickelt, hatte sich Steinwerkzeuge gemeißelt, Waffen für die Jagd und sogar den Klebstoff erfunden. Dann tauchte Homo sapiens auf der Bildfläche auf. Eine Zeit lang lebte man nebeneinander her, tauschte sich hier und da sogar intensiv aus. Doch aus Sicht der Evolution zog Homo neanderthalensis irgendwann den Kürzeren - und verschwand schließlich ganz.

Bisher galt im heutigen Europa für dieses Verschwinden, dessen Gründe immer noch unklar sind: Die meisten Neandertaler starben vor 40.000 Jahren, doch einige von ihnen überlebten in entlegenen Rückzugsgebieten bis vor 30.000 Jahren, wie Knochenfunde unter anderem aus der Vindija-Höhle im heutigen Kroatien nahelegen.

Diese letzte Datierung wird nur von einer aktuellen Studie allerdings widerlegt: Denn vermutlich war für den engsten Verwandten des Menschen selbst in diesen Rückzugsgebieten auch bereits vor etwa 40.000 Jahren Schluss, so ein internationales Forscherteam in den "Proceedings" der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften ("PNAS").

Die Forscher um Thibaut Devièse von der University of Oxford schreiben, dass der moderne Mensch und der Neandertaler vor etwa 44.000 bis 40.000 Jahren gemeinsam auf dem Kontinent lebten. Die Knochenfunde aus der Vindija-Höhle hatten Forscher 1999 mit der Radiokarbonmethode auf ein Alter von knapp 30.000 Jahren datiert, eine spätere Datierung mit einer spezielleren Radiokarbonmethode hatte ein Alter von 32.000 Jahren ergeben.

"Falls jene Datierung nur ansatzweise stimmt, wären dies die jüngsten bekannten Neandertaler", schreibt Devièse von der University of Oxford. "Das würde ein längeres zeitliches Überlappen von Neandertalern und modernen Menschen in Mitteleuropa bedeuten als bisher dokumentiert."

Allerdings hatten Experten schon länger Zweifel an den Datierungen. Fehler können etwa durch kontaminiertes Probenmaterial entstehen oder durch eine falsche Zuordnung von Erdschichten. Eine neue Datierung sei daher überfällig, schreiben die Autoren.

Archäologische Methoden der Datierung

Radiokarbondatierung

Das radioaktive Kohlenstoffisotop C-14 wird in der Atmosphäre ständig durch kosmische Strahlung erzeugt und gelangt in Form von Kohlendioxid (CO2) in die Biosphäre. Pflanzen, die CO2 aufnehmen, werden von Tieren und Menschen gegessen. Sie enthalten eine niedrige Aktivität, die überall und über lange Zeiträume gleich ist. Stirbt ein Lebewesen, nimmt es kein C-14 mehr auf und die Aktivität klingt in 5730 Jahren um die Hälfte ab. Je älter ein Fund, desto geringer seine Aktivität. Man kann damit bis zu einem Alter von circa 50.000 Jahren datieren.

Lumineszenzdatierung

Sie beruht auf einem Strahlenschaden durch die fast überall vorhandenen radioaktiven Elemente Uran, Thorium und Kalium. Die Halbwertszeiten der Radionuklide dieser Elemente sind so lang, dass man von einem konstanten Radioaktivitätspegel ausgehen kann. Als Sensoren für die Strahlenschäden verwendet man meist Quarz und Feldspäte, die in Keramik und in Sedimenten immer vorhanden sind. Diese Minerale senden Licht aus, wenn sie erhitzt werden (Thermolumineszenz) oder beleuchtet werden (optisch stimulierte Lumineszenz). Je älter die Keramik, desto stärker das Leuchten.

Stratigraphie

Über die Stratigraphie wird das Alter eines Gegenstands anhand der Erdschicht bestimmt, in der er vorgefunden wurde. Die Schichten (lateinisch Straten) entstehen durch natürliche Ablagerungen und menschliche Aktivitäten. Die Stratigraphie kann deshalb gut mit den anderen Methoden kombiniert werden. Wurde beispielsweise ein Holzstück mit der C-14-Methode präzise datiert, erlaubt das Rückschlüsse auf das Alter eines Fundstücks, das in direktem Zusammenhang in derselben Erdschicht lag. Allerdings liefert dieses Verfahren keine absolute Altersangabe wie die C14-Methode. Die Archäologen können so nur feststellen, dass ein Artefakt etwa zur gleichen Zeit in die Erde gelangt ist.