Steinbruch in Frankreich Forscher entdecken Quelle der Alabasterkunst

Altäre, Grabmäler, architektonische Details - Alabaster gehört seit dem Altertum zu den bevorzugten Materialien für religiöse Kunst. Anhand von Gesteinsanalysen haben Forscher nun erstmals die westeuropäischen Handelswege für das weiche, gipsähnliche Material über ein halbes Jahrtausend rekonstruiert.

Das Team um Wolfram Kloppmann vom Bureau de Recherches Géologiques et Minières in Orléans identifizierte nicht nur einen bislang unterschätzten bedeutenden Abbauort in den Alpen, sondern es zeigt auch, mit welchem Aufwand die Blöcke vom 12. bis zum 17. Jahrhundert über große Distanzen transportiert wurden.

"Alabaster war im Mittelalter und während der Renaissance eines der bevorzugten Materialien von Bildhauern, wegen seines durchsichtigen Weißtons und der Leichtigkeit, mit der sich kunstvolle Details schnitzen lassen", schreibt das Team in den "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Verbotene Kunstwerke

Besonders für religiöse Darstellungen in Innenräumen wurde das Material, das chemisch Gips gleicht, viel verwendet.

Als produktivstes Abbaugebiet galten bislang die englischen Midlands, vor allem die Täler der Flüsse Dove und Trent. Dort abgebauter Alabaster wurde um 1400 nicht nur nach Frankreich etwa in die Normandie verschifft, sondern bis nach Rom und Sevilla.

Allerdings untersagte England nach dem Bruch mit Rom im 16. Jahrhundert die Herstellung religiöser Skulpturen weitgehend. Daraufhin sei "West- und Nordfrankreich mit verbotenen englischen Kunstwerken überflutet" worden, schreibt das Team.

Ein zweites wichtiges Zentrum für Alabaster-Abbau war schriftlichen Quellen zufolge Nordspanien mit den Steinbrüchen von Beuda oder Sarral. Von hier aus wurden das Königreich Aragón, Katalonien, Portugal, der südwestfranzösische Mittelmeerraum und sogar das Königreich Neapel beliefert.

Spur nach Frankreich

Die Forscher untersuchten nun per Massenspektroskopie mehr als 100 Kunstwerke aus Kirchen, Kapellen und Museen wie dem Louvre sowie aus Kunstsammlungen in den USA, Schweden, Großbritannien und Frankreich. Anhand der Isotope der Elemente Schwefel, Strontium und Sauerstoff identifizierten sie die jeweilige Herkunft des Materials.

DPA/ Wolfram Kloppmann Alabasterstatue einer lesenden Heiligen aus dem erstes Viertel des 16. Jahrhundert aus dem Louvre in Paris

Die Analyse der Isotop-Fingerabdrücke brachte die Forscher auf die Spur eines weiteren Abbaugebiets in den französischen Alpen, dessen Bedeutung bislang unterschätzt wurde: Fast alle untersuchten Kunstwerke vom späten 14. bis frühen 15. Jahrhundert, die mit den Päpsten von Avignon verbunden sind, stammen demnach wohl aus der Gegend von Notre-Dame-de-Mésage südwestlich von Grenoble.

DPA/ Wolfram Kloppmann Gips- und Alabastersteinbruch

Wie aufwendig der Transport im späten Mittelalter war, zeigt ein von den Forschern zitiertes Dokument von 1336: Damals wurden 45 Alabaster-Blöcke mehr als 100 Kilometer weit nach Savoyen zur Abtei Hautecombe gebracht.

Dabei zogen 110 Ochsen die Karren mit den Blöcken vom Abbaugebiet aus zunächst 16 Kilometer zum schiffbaren Teil des Flusses Isère. Von da an ging es per Schiff weiter, bevor die letzten 25 Kilometer der Strecke wieder auf Karren zurückgelegt wurden.

"Unsere Studie enthüllt die weitreichende geografische Verteilung und Dauerhaftigkeit der Alabaster-Industrie in den französischen Alpen, die mit derjenigen der englischen Midlands konkurrierte", schreiben die Forscher.

Das Einflussgebiet habe das gesamte östliche Frankreich umfasst. Während des Papsttums in Avignon im 14. Jahrhundert wurde diese Region demnach fast ausschließlich von den Alpen aus versorgt, und nicht - wie bisher gedacht - von Spanien aus per Schiff.

Zwar gab es auch in der Provence einen Alabaster-Steinbruch bei dem Ort Malaucène. Diese Quelle wurde aber trotz ihrer Nähe zu Avignon kaum genutzt, was die Forscher auf fehlende Wasserwege zurückführen.

Zur Römerzeit waren demnach Transporte über Land etwa sieben bis neun Mal teurer als auf dem Wasserweg, im 18. Jahrhundert lagen die Kosten noch immer fünf Mal höher. "Daher war der Transport von Notre-Dame-de-Mésage eventuell kosteneffektiv, trotz der im Verhältnis zu Malaucène fünfmal weiteren Strecke."

Wie zuverlässig die Methode die Herkunft von Alabaster anzeigt, zeigt die Analyse einer Marien-Skulptur, die im Louvre aufbewahrt wird: Das Team erkannte "eine jüngere, bis heute übersehene Restauration, bei der der untere Teil der Statue durch ein visuell identisches, aber isotopisch stark abweichendes Material ersetzt wurde".

Dieser Alabaster stammte aus der Region Volterra in der Toskana, wo das Material schon in der Antike abgebaut wurde.