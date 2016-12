Rätsel der Woche Harmonie beim Pendeln

Auf dem Land wohnen und in der Stadt arbeiten - das hat seinen Preis. Der Protagonist dieses Rätsels muss jeden Tag Zug fahren, um von zu Hause ins Büro zu kommen. Dummerweise ist der Bahnhof auch noch ein ganzes Stück weg von seinem Haus, aber seine Frau bringt ihn jeden Tag mit dem Auto zum Zug und holt ihn von dort wieder ab.

Die Frau fährt abends immer so von zu Hause los, dass sie Punkt 18.00 Uhr am Bahnhof ankommt - genau in diesem Moment fährt der Zug aus der Stadt ein, in dem ihr Mann sitzt.

Eines Tages hat der Mann überraschend früher Schluss und freut sich auf die zusätzliche Zeit mit seiner Frau. Er eilt vom Büro zum Bahnhof und erwischt gerade noch so den Zug, der eine Stunde früher abfährt. Deshalb kommt er auch genau eine Stunde früher am Bahnhof an, wo ihn seine Frau immer abholt.

Weil er sie telefonisch nicht erreicht hat, weiß sie noch nichts von der gewonnenen Stunde. Der Mann beschließt daher, seiner Frau entgegenzulaufen. Als er ihr Auto kommen sieht, winkt er, bis sie ihn entdeckt, einsteigen lässt und nach Hause fährt. Dort kommen die beiden zwar nicht eine ganze Stunde, aber immerhin 20 Minuten früher an als sonst.

Nun die Frage: Wie lange ist der Mann ab dem Bahnhof gelaufen, bevor er ins Auto seiner Frau gestiegen ist?

Hinweis: Wir gehen der Einfachheit halber davon aus, dass die Frau beim Abholen nicht auf ihren Mann warten muss und dass die Zeit fürs Anhalten, Einsteigen und Anfahren vernachlässigbar klein ist. Außerdem ist die Frau auf dem Hin- und Rückweg mit derselben konstanten Geschwindigkeit unterwegs und fährt auch auf derselben Strecke hin und zurück.