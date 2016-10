Rätsel der Woche Feiert schön!

Das Länderspiel am Dienstag war Routine. Mit 2:0 besiegte die deutsche Fußballnationalmannschaft Nordirland. Schon nach 13 Minuten fiel das erste Tor, vier Minuten später folgte das zweite. Danach war die Luft raus, der Weltmeister schaltete zwei Gänge runter. Spektakuläre Torszenen? Fehlanzeige.

Mathematisch gesehen war die Partie jedoch durchaus spannend. Denn es gab ein kleines Kuriosum. Unter den 22 Spielern, die zu Beginn auf dem Rasen standen, waren zwei, die am selben Tag Geburtstag feiern. Der nordirische Torwart Michael McGovern und Mittelfeldspieler Shane Ferguson wurden an einem 12. Juli geboren. Nur in unterschiedlichen Jahren - der erste 1984, der andere 1991.

Die Frage ist nun:

Kommt so etwas öfter vor? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es unter den 22 Spielern mindestens zwei mit demselben Geburtstag gibt?

Hinweis: Wir berücksichtigen beim Geburtstag nur Tag und Monat, nicht das Geburtsjahr. Zudem gehen wir der Einfachheit halber davon aus, dass es nur 365 verschiedene Geburtstage gibt, der 29. Februar aus Schaltjahren also gar nicht als Geburtstag vorkommt.