Entwicklung im Mutterleib Schon Ungeborene interessieren sich für Gesichter

Bereits im Mutterleib können Babys verschiedene Formen unterscheiden und zeigen ähnlich wie Neugeborene eine Vorliebe für Formen, die Gesichtern ähneln. Das berichten britische Forscher im Fachblatt "Current Biology".

Sie hatten 83 Schwangeren im letzten Drittel der Schwangerschaft mit Licht Muster aus drei Punkten auf die Bauchdecke gestrahlt, die in Form eines Dreiecks angeordnet waren und so an Augen und Mund erinnerten. Alternativ drehten sie das Muster um. Dann beobachteten sie über Ultraschall, wie sich die Föten in der Gebärmutter verhielten.

Es zeigte sich, dass die ungeborenen Babys die "Gesichter" durch Drehung ihres Köpfchens verfolgten, wenn die Wissenschaftler das Lichtbild über die Bauchdecke bewegten. Projizierten die Forscher das Lichtbild verkehrt herum auf die Bauchdecke, taten sie das nicht. Daraus folgern die Wissenschaftler, dass sich die Föten ähnlich wie Neugeborene speziell für Gesichter interessieren.

Interesse für Gesichter ist tief verwurzelt

"Es bestand die Möglichkeit, dass der Fötus jede Form interessant findet, einfach aufgrund der Neuheit des Stimulus. Wenn das so wäre, würden wir keinen Unterschied in der Reaktion auf die aufrechte und die umgedrehte Version der Stimuli finden", erläutert Vincent Reid von der University of Lancaster. Allerdings mussten die Forscher mehr als 40 Föten aus der Untersuchung ausschließen, weil sie entweder zum Versuchszeitpunkt schliefen oder ihr Gesicht ungünstig lag.

Ausgangspunkt für die Untersuchung der Forscher war die Beobachtung, dass neugeborene Babys sich mehr für Gesichter als für Gegenstände interessieren. Sie fixieren diese länger oder verfolgen sie, wenn sie sich wegbewegen. Die neuen Ergebnisse zeigten, dass Babys nicht erst nach der Geburt ein Gesicht sehen müssen, um eine Vorliebe dafür zu entwickeln, schreiben die Forscher. Dies sei angeboren oder entwickle sich durch vorgeburtliche visuelle Erfahrungen im Mutterleib.

Die Studie zeige, dass Kinder schon im Mutterleib differenziert auf Muster reagieren, sagt Werner Sommer, Spezialist für Gesichtserkennung an der Humboldt-Universität zu Berlin, der nicht an der Studie beteiligt war. Die Reaktion der Kinder sei nicht gleichzusetzen mit Gesichtserkennung im alltäglichen Sinne, zeige aber, dass sich die grundlegenden Fähigkeiten dafür bereits früh entwickeln und daher wahrscheinlich genetisch verankert sind.

Keine Experimente zu Hause

Die Forscher um Reid weisen zudem drauf hin, dass die Studie belegt, dass es technisch möglich ist, einem Fötus visuelle Reize zu präsentieren. Die Forscher wollen nun die Lichtquelle verbessern und dann weitere Aspekte des vorgeburtlichen Sehvermögens und der Wahrnehmung untersuchen - etwa ob ungeborene Babys ähnlich wie Neugeborene Mengen unterscheiden können.

Von privaten Bildvorführungen raten die Wissenschaftler werdenden Müttern jedoch ab - für die Versuche seien die Lichtbedingungen sehr sorgfältig ausgewählt worden, damit sie nicht unangenehm für die ungeborenen Babys sind.

Es sei auch nicht so, dass die Babys abseits der Versuchsbedingungen Gesichter außerhalb des Mutterleibs erkennen könnten, also etwa das Gesicht des Vaters. "Es gelangt zwar mehr Licht in den Uterus als zuvor gedacht, aber es ist diffus", erklärt Reid. "Die Wahrscheinlichkeit, dass eine helle Lichtquelle das Profil eines Gesichts erhellt und das dann auf den mütterlichen Bauch strahlt, ist außerordentlich gering bis unmöglich."