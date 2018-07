Gerichtsurteil in Gießen Bauer kassiert 773.000 Euro für antiken Pferdekopf

Wer heute nach Waldgirmes kommt, ahnt wohl wenig von der spannenden Geschichte des Örtchens bei Gießen. Wo Wiesen und Felder stehen, lag vor 2000 Jahren eine römische Stadt, die bereits kurz nach ihrer Gründung wieder aufgegeben wurde.

Archäologen untersuchen das Gebiet bereits seit Jahren - 2009 machten sie dann den Sensationsfund: Tief in einem antiken Brunnen lag ein lebensgroßer Pferdekopf einer römischen Reiterstatue aus vergoldeter Bronze, sowie ein Schuh des Reiters.

"Einen Fund solcher Qualität und Erhaltung hat es in Deutschland bisher nicht gegeben", teilte das Deutsche Archäologische Institut damals mit. Spätere Untersuchungen zeigten: Der Pferdekopf ist Teil eines Reiterstandbilds, das wohl Kaiser Augustus (63 vor Christus bis 14 nach Christus) dargestellte. Von einem "Fund von Weltrang" war daraufhin die Rede.

DPA Restauratorin mit Pferdekopf

Die Skulptur ging in den Besitz des Landes über. Nach der damaligen Rechtslage muss jedoch der Grundstücksbesitzer die Hälfte des Wertes als Entschädigung bekommen - in diesem Fall ein Landwirt aus der Region. Doch wie viel ist so ein einmaliger Fund wert? Darüber stritten das Land Hessen und der Landwirt, schließlich zog der Mann vor Gericht.

Wie viel ist so etwas wert?

Das Landgericht Limburg sprach dem Landwirt nun 773.000 Euro zu. Es folgte damit der Einschätzung einer Gutachterin, die den Wert der antiken Skulptur auf gut 1,6 Millionen Euro schätzte. Hessen muss demnach die Hälfte der Summe an den Landwirt zahlen, auch wenn der Pferdekopf nicht verkauft, sondern im Römerkastell Saalburg in Bad Homburg ausgestellt werden soll.

Der Streit währte auch deshalb so lange, weil es sehr schwer ist, den Wert eines Fundes zu bewerten. Schließlich werden solche Sensationsfunde nicht jeden Tag gemacht, es fehlt also an Vergleichsfunden. Das Gericht hatte deshalb das Gutachten in Auftrag gegeben.

Tatsächlich kamen bei Auktionen in Deutschland zwei ähnliche Funde unter den Hammer: Ein Helm und ein Arm einer ähnlichen Statue. Anhand derer Verkaufswerte schätzte die Gutachterin den Wert des Pferdekopfes ein.