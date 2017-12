Göhrde-Doppelmorde Wie DNA-Spuren Täter auch Jahre später überführen

Es hat 28 Jahre gedauert, doch nun ist sich die Polizei sicher: Sie hat den Mörder gefunden, der im Sommer 1989 innerhalb weniger Wochen zwei Paare im niedersächsischen Staatsforst Göhrde ermordet hat.

Demnach ist ein Friedhofsgärtner für die Taten verantwortlich, er hatte sich 1993 das Leben genommen. Auf die Spur des Mannes kamen die Ermittler erst jetzt - laut Polizei durch neuere DNA-Analysemethoden. Da derzeit geprüft wird, ob der Mann noch einen fünften Mord begangen hat, wollen die Ermittler noch nicht öffentlich machen, woher die DNA-Spuren für seinen genetischen Fingerabdruck stammen.

Dass Mordfälle teilweise Jahrzehnte nach der Tat aufgeklärt werden, kommt immer mal wieder vor. Den Ermittlern gelingt es durch den Fortschritt in der Molekularbiologie, der DNA-Analytik seit Mitte der Achtzigerjahre immer weiter verbessert hat, uralte Fälle zu lösen, sogenannte cold cases.

So konnte 2012 auch der fünffache Frauenmörder Hans-Jürgen S. überführt werden. Seine erste Tat lag damals 42 Jahre zurück, die letzte 27 Jahre. Auch der Mord an Carmen Kampa in Bremen im Jahre 1971 wurde erst 2011 gelöst. Wie ist das möglich? Und was wird bei DNA-Analysen untersucht?

Was ist ein genetischer Fingerabdruck?

Für einen DNA-Test wird von den Forensikern nicht das komplette menschliche Erbgut analysiert. Das wäre zu aufwendig und würde zu lange dauern. Stattdessen werden in einem standardisierten Verfahren ausgewählte Orte aus den Bereichen zwischen den Genen untersucht. Sie stammen aus dem sogenannten nicht codierenden Bereich des Erbguts - damit aus Datenschutzgründen keine Rückschlüsse auf persönliche Merkmale oder das Aussehen des Spurenverursachers möglich sind. Die Gene selbst dürfen nicht für eine Analyse herangezogen werden.

Über die Jahre ist die Zahl der bei der Analyse betrachteten Genabschnitte gestiegen. Zunächst basierte die Auswertung in Deutschland auf fünf Merkmalen, später waren es acht, mittlerweile sind es 16. Sind diese Merkmale bei einer Probe identisch, gibt es statistisch keine Irrtumsmöglichkeiten - außer der Getestete hat einen eineiigen Zwilling.

Wie viel genetisches Material braucht man für eine Analyse?

Jede Körperzelle eines Menschen enthält sein gesamtes genetisches Material. Dennoch sind nach Auskunft von Experten für eine Analyse normalerweise etwa zehn kernhaltige Zellen nötig - mehr sind im Zweifelsfall immer besser. Dabei kommt es auch darauf an, um welche Zellen es sich handelt. Zum Vergleich: 20 bis 30 Pikogramm DNA sind für einen Test bei guter DNA-Qualität mindestens notwendig. In einer normalen Körperzelle befinden sich etwa fünf, in einer Spermazelle 2,5 Pikogramm.

Durch die verbesserte Methodik brauchten Ermittler im Laufe der Jahre immer geringere Material-Mengen. Inzwischen wird weniger als ein Milliliter Blut für eine DNA-Probe benötigt.

Das DNA-Material kann allerdings durch Umwelteinflüsse leicht Schaden nehmen. Feuchtigkeit, Sauerstoff, UV-Licht reichen schon. Auch deswegen ist es relevant, welche Art von Spur Ermittler an einem Tatort finden. In Blut- und vor allem Spermaspuren ist häufig noch ausreichend aussagekräftiges Genmaterial vorhanden. In Hautschuppen oder Haaren sind dagegen nach einiger Zeit oft nur noch sehr fragmentierte Moleküle zu bekommen.

Lexikon DNA Die DNA (chemisch: Desoxyribonukleinsäure) ist ein in allen Lebewesen und DNA-Viren vorkommendes Biomolekül und Trägerin der Erbinformation. Sie enthält unter anderem die Gene, die für RNA (Ribonukleinsäuren) und Proteine kodieren, welche für die biologische Entwicklung eines Organismus und den Stoffwechsel in der Zelle notwendig sind. Vom Aufbau her ist die RNA der DNA ähnlich, beide bestehen aus verketteten Grundbausteinen, den Nukleotiden. RNA-Moleküle sind – im Gegensatz zur doppelsträngigen DNA – in der Regel einzelsträngig. Boten-RNA Als Boten-RNA, fachlich auch Messenger-RNA, wird die "Abschrift" eines Proteingens bezeichnet. Sie dient dann der "Übersetzung" der genetischen Bauanweisung in das entsprechende Protein. Mikro-RNA Bei Mikro-RNAs (fachlich kurz: miRNAs) handelt es sich um einzelsträngige RNA-Moleküle von etwa 21 Nukleotiden Länge. Sie spielen bei der Steuerung einer Vielzahl von zellulären Prozessen eine entscheidende Rolle: Bei Pflanzen regulieren sie Wachstum und Blütenbildung, in der Taufliege den programmierten Zelltod, in menschlichen Zellen die Differenzierung von potentiell unsterblichen Stammzellen zu spezialisierten Geweben. Spleißen Spleißen heißt ein wichtiger Schritt bei der Bearbeitung der primären RNA-Abschrift vieler Gene im Zellkern, die eine Art Informationsmosaik enthalten. Dabei entsteht aus der recht langen Primärabschrift durch Herausschneiden und Zusammenfügen (Spleißen) relevanter Abschnitte erst die reife Boten-RNA. Auf diesem Weg kann die Zelle auch mehr als eine Proteinsorte nach demselben Gen erzeugen. Ribozyme Ribozyme von Ribonukleinsäure (RNA) und Enzym sind katalytisch aktive RNA-Moleküle, die wie Enzyme chemische Reaktionen katalysieren. Transgene Organismen Transgene Organismen sind gentechnisch veränderte Lebewesen, denen man zusätzliche Gene aus anderen Arten eingebaut hat.

Wie läuft der Test ab?

Befindet sich die Spur etwa auf einem Kleidungsstück, wird zunächst ein Teil des relevanten Stoffes stark zerkleinert und in ein Röhrchen gefüllt. Dann geben die Forensiker eine Flüssigkeit dazu, die Proteine auflöst, anschließend wird alles mehrere Stunden erhitzt. Doch noch sind alle Substanzen miteinander vermischt. Um sie zu trennen, werden sie in einer Zentrifuge geschleudert. Am Boden befinden sich dann die Reststoffe, das wertvolle Erbmaterial schwirrt darüber.

Vor der Analyse muss es gereinigt werden. Dabei geht ein großer Teil der DNA verloren. Um doch noch genug Material zu haben, wird es vervielfältigt. Das Verfahren dazu heißt Polymerase-Kettenreaktion. Anschließend durchlaufen die Moleküle ein elektrisches Feld, in dem sie der Größe nach sortiert werden. Das Muster, das dabei entsteht, können die Ermittler nun im Detail analysieren und anschließend mit bekannten DNA-Profilen abgleichen.

Meist wird das Erbgut nicht nur einmal untersucht, sondern mehrfach, bevor es mit der DNA-Datenbank verglichen wird.

Was passiert mit den Daten?

DNA-Profile werden in Deutschland seit 1998 zentral gespeichert - und zwar in der vom Bundeskriminalamt betriebenen DNA-Analysedatei, kurz DAD. Zugriff haben alle Polizeibehörden über das zentrale Informationssystem der Polizei (Inpol). In der Datenbank waren zum Ende des dritten Quartals 2016 mehr als 1.100.00 Datensätze registriert.

Darunter sind mehr als 800.000 genetische Fingerabdrücke von Menschen, deren Identität bekannt ist ("Personendatensätze") und etwa 300.000 Tatortspuren unbekannter Herkunft ("Spurendatensätze"). Personendatensätze kommen von Beschuldigten und Verurteilten. Wer freiwillig bei einem Massengentest mitmacht, kommt nicht in die Datenbank. Dessen Profil wird nur mit der entsprechenden Tatortspur verglichen.

Pro Monat kommen etwa 8300 Datensätze in der Datei dazu. Gelöscht werden können Daten auch. Das wird im Fall von Erwachsenen nach zehn Jahren geprüft, im Fall von Jugendlichen nach fünf Jahren.

Welche Fortschritt hat es in der Forensik zuletzt gegeben?

Durch neue Techniken in der Molekularbiologie sind immer genauere Analysen möglich. So konnten Forscher 2016 eine Methode vorstellen, bei der Haare über ihre Proteinstrukturen ihrem Besitzer zugeordnet werden konnten. Sie entdeckten im Haarschaft von bis zu 250 Jahre alten Proben aus Gräbern in London und der britischen Grafschaft Kent 185 Marker. An diesen Proteinstellen gibt es Varianzen. Das Verfahren allein liefere nicht genügend Beweiskraft, es könnte aber ergänzend genutzt werden, wenn die DNA bei einer Probe in sehr schlechtem Zustand ist.