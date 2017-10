Rätsel der Woche Jetzt wird's haarig

Manchmal reichen wenige Worte um ein Problem zu beschreiben, das es in sich hat. Das folgende Rätsel ist so ein Fall. Die Aufgabe stammt aus meinem neuen Rätselbuch "Kommen drei Logiker in eine Bar".

Weil der Aufgabentext so kurz ist, brauchen Sie womöglich noch eine kleine Hilfestellung. Diese bekommen Sie, wenn Sie auf "Tipps zur Lösung" klicken. Viel Spaß beim Knobeln!

Hier die Aufgabe:

Beweisen Sie, dass es mindestens zwei Berliner gibt, die exakt gleich viele Haare auf dem Kopf haben.

Hinweis: Zwei Berliner mit Glatze sollen nicht als Lösung gelten. Gesucht sind Menschen, die tatsächlich Haare auf dem Kopf haben.