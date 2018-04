60 Jahre altes Farbenrätsel Biologe verblüfft Mathematiker mit Computer-Beweis

Das Klischee eines Mathematikers erfüllt Aubrey de Grey schon mal ganz gut. Der 55-jährige Brite trägt einen langen Rauschebart und erinnert damit ein wenig an den russischen Mathematiker Gregorij Perelman.

Doch de Grey ist kein Mathematiker, sondern Biologe. Sein Spezialgebiet ist Altersforschung. Er provozierte mit der These, dass Menschen bald 1000 Jahre alt werden können. 2003 rief de Grey den Methusalem-Maus-Preis ins Leben. Erklärtes Ziel dabei ist, die Lebensdauer von Mäusen zu verlängern.

Der große Durchbruch beim Aufhalten der Alterungsprozesse ist de Grey bislang nicht geglückt. Dafür sorgt er nun aber unter Mathematikern für Aufsehen. Denn der Biologe hat ein 60 Jahre altes Geometrieproblem der Lösung ein ganzes Stück nähergebracht.

Streichholz fallen lassen

Auf dem Portal arxiv.org hat er eine Teillösung für das sogenannte Hadwiger-Nelson-Problem hochgeladen, die als wichtiger Meilenstein gesehen wird. Zwar ist sein Beweis noch nicht in einem Fachjournal erschienen und damit auch noch nicht offiziell begutachtet. De Grey verweist in seiner Veröffentlichung aber auf mehrere Mathematiker, die seine Arbeit intensiv begleitet haben. Zudem werden auf der Webseite mathworld.wolfram.com bereits Verbesserungen seines Beweises diskutiert.

Das Hadwiger-Nelson-Problem stammt aus der sogenannten Graphentheorie. Es geht darin um die Färbung einer Ebene. Stellen Sie sich vor, Sie lassen ein Streichholz zufällig auf ein großes Stück Papier fallen, das bunt bemalt ist.

Wenn es auf dem Papier liegt, schauen Sie, welche Farben unter den beiden Enden des Streichholzes zu finden sind. Es kann sich um zwei verschiedene Farben handeln - aber es könnte auch dieselbe Farbe sein.

Vier Farben nun als Lösung ausgeschlossen

SENS Foundation Biologe Aubrey de Grey

Die Frage lautet dann: Wie viele verschiedene Farben benötigt man mindestens zur Färbung des Papiers, damit die beiden Enden des Streichholzes immer auf unterschiedlichen Farben zum Liegen kommen?

Offensichtlich darf eine einfarbige Fläche auf dem Papier nicht breiter sein als das Streichholz lang ist. Ansonsten könnte das Hölzchen ja vollständig im Innern dieser Fläche liegen. Außerdem müssen die Ränder gleichfarbiger Flächen so großen Abstand voneinander haben, dass das Streichholz diesen nicht überbrücken kann. Wie aber die farbigen Flächen geformt sind, ob quadratisch, dreieckig oder unregelmäßig - das ist völlig offen.

Das erstmals in den Fünfzigerjahren formulierte Problem ist bis heute nicht gelöst. Immerhin konnten Mathematiker aber zeigen, dass man mindestens vier und höchstens sieben Farben braucht. Der Biologe de Grey hat mit seiner zwölfseitigen Arbeit nun gezeigt, dass es mit vier Farben nicht klappt - die Lösung also nur fünf, sechs oder sieben lauten kann.

Auf den ersten Blick scheint das Hadwiger-Nelson-Problem verwandt zu sein mit dem deutlich bekannteren Vier-Farben-Satz. Dieser besagt, dass vier Farben ausreichen, um eine beliebig aufgebaute zweidimensionale Landkarte so einzufärben, so dass aneinandergrenzende Länder stets unterschiedlich gefärbt sind.

Beweis für sieben Farben

Doch das Hadwiger-Nelson-Problem ist etwas anders gelagert. Der Beweis, dass sieben Farben zur Färbung der Ebene ausreichen, ist leicht zu führen. Ausgangspunkt ist eine mit Sechsecken parkettierte Ebene.

Wählt man ein Sechseck willkürlich aus und weist ihm eine Farbe zu, kann man die sechs Sechsecke, die das ausgewählte Sechseck umschließen, mit sechs anderen Farben einfärben. Diese Färbung setzt man dann als Muster auch bei den benachbarten Sechsecken fort - siehe folgende Zeichnung.

SPIEGEL ONLINE

Ein Streichholz, das minimal länger als die doppelte Seitenlänge der Sechsecke ist, wird auf dieser Ebene stets so liegen, dass sich die beiden Enden über unterschiedlichen Farben befinden.

Warum ist das so? Das hier rot gezeichnete Streichholz ist länger als die größte Breite des Sechsecks - aber zugleich kürzer als der kleinste Abstand zwischen zwei gleichfarbigen Sechsecken. Wer es nachrechnen will: Dieser Abstand beträgt Wurzel(7) = 2,64 mal die Seitenlänge des Rechtecks.

SPIEGEL ONLINE Streichholz (rot) ist doppelt so lang wie Sechseckseite

Und mit vier Farben?

Nimmt man die regelmäßigen Sechsecke als Basis, gelingt eine Färbung mit vier Farben hingegen nicht, wie folgende Zeichnung belegt. Zwar lässt sich mit vier Farben vermeiden, dass benachbarte Sechsecke gleich gefärbt sind (wie es auch der Vier-Farben-Satz besagt).

Doch ein Streichholz, das doppelt so lang ist wie die Seitenlänge der Sechsecke, lässt sich so auf der Ebene platzieren, dass beide Enden über derselben Farbe liegen. In der folgenden Zeichnung ist dieses Streichholz rot dargestellt:

SPIEGEL ONLINE

Ein Beweis dafür, dass das Hadwiger-Nelson-Problem mit vier Farben nicht lösbar ist, ist das freilich nicht. Denn wir können die Ebene ja auch ganz anders aufteilen als in gleichseitige Sechsecke.

Hobbymathematiker im Glück

Der Biologe de Grey hat das Kunststück geschafft, die Farbanzahl vier ganz generell auszuschließen - also für beliebige Färbungen der Ebene. Für seinen Beweis entwarf er ein Gebilde aus 1581 Punkten, die teils durch Geraden miteinander verbunden sind. Alle diese Verbindungen waren gleich lang - so lang wie das oben erwähnte Streichholz. Mit Computerhilfe konnte de Grey anschließend zeigen, dass sich diese 1581 Punkte nur dann wie gewünscht färben lassen, wenn mindestens fünf Farben zur Verfügung stehen.

Dass de Grey sich mit mathematischen Problemen beschäftigt, hängt mit seiner Liebe für das Brettspiel Othello zusammen, das vor allem in Japan viele Fans hat. De Grey spielte oft gegen befreundete Mathematiker - und die führten ihn irgendwann in die Welt der Graphentheorie ein, zu der auch das Hadwiger-Nelson-Problem gehört.

Über die Weihnachtsfeiertage war de Grey intensiver in die Materie eingestiegen und hatte dabei festgestellt, dass eine frühere Annahme von Mathematikern gar nicht stimmte. Dass ihm schließlich die Teillösung gelang, bezeichnete er selbst als "außergewöhnliches Glück".