Rätsel der Woche Hauptsache, der Durchschnitt stimmt

Im neuen Rätsel geht es um die Zahlen von 1 bis 100, die auf einem großen Blatt Papier notiert sind. Jemand streicht 25 Zahlen davon weg. Ob diese 25 Zahlen gezielt oder zufällig ausgewählt werden, wissen wir nicht.

Nun soll eine andere Person unter den verbliebenen Zahlen 25 weitere auswählen und streichen. Und zwar so, dass der Durschnitt, also das arithmetische Mittel, der verbleibenden 50 Zahlen mit dem arithmetischen Mittel der 100 Zahlen übereinstimmt, die ursprünglich auf dem Blatt Papier notiert waren. Ist das überhaupt möglich?

Max, Barbara und Markus sind sich da uneins.

Max sagt: "Also ich glaube, das klappt nicht."

Barbara meint: "Es kann funktionieren, aber nicht immer."

Markus erklärt: "Ich bin mir da ziemlich sicher - das klappt immer."

Wer hat Recht?

Übrigens: Ein großes Dankeschön an alle Leser, die mir in der vergangenen Woche ihre Lösung per Mail geschickt haben! Unter den mehr als 7000 Einsendern haben mein Kollege Michael Niestedt und ich fünf Gewinner ausgelost, die jeder ein Exemplar meines soeben erschienenen Buchs "Kommen drei Logiker in eine Bar"bekommen.

Die Gewinner sind Hans-Georg Breitinger aus Kairo, Julia Loebel aus Hessen, Bernd Obermeier aus Fürstenfeldbruck, Xaver Hornik aus Bayern und Elmar Egg aus Tschagguns in Österreich. Herzlichen Glückwunsch!