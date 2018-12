Überreste von 24 Menschen Steinzeit-Grab auf Baugebiet in Hanau entdeckt

Ein rund 5000 Jahre altes Steinzeit-Grab ist auf der Baustelle für ein neues Wohngebiet in Hanau entdeckt worden. Insgesamt seien auf dem Gelände vor einigen Wochen 18 Gräber mit den Überresten von 24 Menschen gefunden worden, sagte Sascha Piffko, Leiter der zuständigen Grabungsfirma Spau aus Rockenberg. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Ein Grab sei ganz besonders, weil dort gleich sechs Individuen beigesetzt worden seien, und das sei ungewöhnlich. Darunter sei auch eine Frau mit zwei Kleinkindern. Zwei Schädel seien so dicht beieinander, dass sich die Gebisse berührten. "Das sieht aus, als ob sie sich küssen", berichtete Piffko. Er hofft nun, dass in den Knochen noch Rest-DNA ist, um mehr über die Todesursachen herausfinden zu können. Ob das gelinge, sei aber noch unklar.

"Außergewöhnlicher archäologischer Fund"

"Funde von Gräbern aus dieser Zeit sind sehr selten", sagte Piffko. Das Alter der Gräber zeigten ebenfalls dort entdeckte Grab-Beigaben. Die Knochen seien dicht unter der Oberfläche gewesen. Auch der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) hatte in einer Mitteilung vom Montag von einem "außergewöhnlichen archäologischen Fund" und von Gräbern aus der späten Jungsteinzeit des dritten Jahrtausends vor Christus gesprochen.

Als Steinzeit bezeichnet man die ersten Kapitel der Menschheitsgeschichte, den Namen erhielt die Epoche, weil der frühe Mensch noch keine Metallverarbeitung kannte und ausschließlich mit Steinwerkzeugen arbeitete. Die frühe Steinzeit der Jäger und Sammler begann in Afrika vor mehr als zwei Millionen Jahren, die Jungsteinzeit, die schon Viehhaltung, Ackerbau und erste Kupferverarbeitung kannte, endete in Europa vor gut 4000 Jahren. Ein bekannter Vertreter aus der Zeit, aus der nun offenbar die Gräber aus Hanau stammen, ist Ötzi, dessen mumifizierte Leiche 1991 am Similaun-Gletscher in den Ötztaleralpen gefunden wurde.