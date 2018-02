Hirnforschung Wie Eltern die Sprachentwicklung ihrer Kinder fördern können

DER SPIEGEL/ Rick Friedman Johann Grolle berichtet als Korrespondent für den SPIEGEL aus Boston. "Das ist die Welthauptstadt der Wissenschaft", sagt der langjährige Leiter des SPIEGEL-Ressorts Wissenschaft/Technik. An dieser Stelle schreibt er, was Forscher am MIT, der Harvard University und anderswo in den USA bewegt.

Kleinen Kindern Geschichten vorzulesen ist gut, doch mit ihnen darüber zu sprechen noch viel besser. Mit großem technischen Aufwand haben der Hirnforscher John Gabrieli und sein Team jetzt diese einfache pädagogische Grundregel untermauert.

Am MIT herrscht Gabrieli über das Martinos Imaging Center, eine Art Maschinenpark zur Hirndurchleuchtung. Dort schiebt er Probanden in die Tomografenröhren, um so ihre Gedanken, ihre Erinnerungen und Gefühle zu erforschen. Zugleich aber deckt er auch die Spuren auf, die Armut, Vernachlässigung und soziale Ungerechtigkeit im Geflecht der grauen Zellen hinterlassen. Er führt, so könnte man sagen, Klassenkampf im Hirn.

Ich kann mich noch an die Beklemmung erinnern, die mich befiel, als ich vor drei Jahren erstmals von Ergebnissen aus Gabrielis Labor erfuhr: Damals hatte er untersucht, ob sich das Einkommen der Eltern in der Anatomie des Großhirns von Kindern niederschlägt. Er wies nach, dass die kortikale Rinde im Schläfenlappen der Probanden aus wohlhabenden Familien deutlich dicker war. Das ist bedeutsam, denn es handelt sich dabei um Hirnareale, die maßgeblich am Wissenserwerb beteiligt sind.

Je mehr die Eltern verdienen, desto leichter fällt den Kindern also das Lernen. Oder anders ausgedrückt: Bei Kindern, die in Armut aufwachsen, bleiben eben jene Hirnregionen in der Entwicklung zurück, die ihnen helfen könnten, diesen Verhältnissen zu entkommen. Krasser lässt sich die Tragik sozialer Diskriminierung kaum auf den Punkt bringen.

