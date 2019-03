ein Mensch, der mir sehr wichtig ist, hat Pläne, die mir nicht gefallen. Nach seinem Ableben, so vertraute er mir vor einiger Zeit an, wolle er am liebsten eingeäschert und dann in einem Wald bestattet werden, möglichst unter einer schönen Buche.

Es gibt mittlerweile viele Areale, auf denen das möglich ist, und fast alle erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Als Freund der Bäume kann ich gut verstehen, dass man den Gedanken, unter einem Blätterdach zu ruhen, tröstlich finden kann. Als Hinterbliebener weiß ich aber einen Gedenkstein, vor dem ich trauern und Blumen ablegen kann, zu schätzen. Außerdem wollen mir Kremationen, die hierzulande schon etwa 70 Prozent aller Bestattungen ausmachen, nicht ganz behagen.

Das hat nicht nur persönliche Gründe, sondern auch damit zu tun, dass ich als Berichterstatter für Archäologie und Anthropologie ein ganz besonders intensives Verhältnis zu Gräbern und Gebeinen habe. Die beiden Disziplinen, denen ich mich beruflich widme, wären aufgeschmissen, wenn all unsere frühgeschichtlichen Vorfahren eine so große Begeisterung für schmucklose Feuerbestattungen gehabt hätten wie wir heute.

DDP Urne

Knochen sind ein wertvolles Bio-Archiv: Sie verraten im Labor dank DNA-, Isotopen- und anderen Analysen, wo Menschen aufwuchsen, wie sie sich ernährten und welche Krankheiten sie plagten; sie erzählen Geschichten über Armut, Kriege und steinzeitliche Migrationsbewegungen. Sie sind für Archäologen so wichtig wie Schriftquellen für Historiker - und ergänzen, was sonst noch so in frühgeschichtlichen Gräbern gefunden wird. In vielen Epochen wurden den Verstorbenen prächtige Krüge, Schmuckstücke oder andere Andenken mit auf die letzte Reise gegeben, aus Ehrerbietung, Dankbarkeit oder um sie für das Leben im Jenseits zu wappnen.

Heute ist es eher untypisch geworden, dem Verblichenen etwas anderes ins Grab zu legen als Rosenblätter oder eine Handvoll Erde. Als Idealbestattung gilt immer mehr die rückstandslose und kostengünstige Entsorgung der Leiche, neuerdings auch mit Blick auf die Belange des Umwelt- und Klimaschutzes. Die US-Firma Recompose will Menschen zu Mutterboden verarbeiten, ein Mitbewerber setzt auf einen chemischen Prozess, der sich alkalische Hydrolyse nennt und Leichen so verändert, dass man sie zu einem großen Teil dem Abwasser zuführen kann.

Ich finde das alles eher abstoßend, allerdings ist es bei der Frage danach, welche Bestattungsform am besten ist, weitgehend irrelevant, was Hinterbliebene denken und fühlen, und schon gar nicht ist es wichtig, was am besten für zukünftige Archäologen oder Anthropologen ist. Es geht um die Wünsche desjenigen, der geht. Wer sich kompostieren oder in die Kanalisation leiten lassen will, dem sollte das ermöglicht werden, genauso wie es zu akzeptieren ist, wenn jemand in einem Friedwald oder Ruheforst seinen Frieden finden will, als Häufchen Asche unter einer Buche.

Herzlich

Ihr Guido Kleinhubbert

Spinnen und Langbeine trage ich nach draußen, bei Mücken bin ich aber gnadenlos. So, wie es aussieht, muss ich demnächst noch häufiger zuschlagen.

Dachten Sie auch, Hyänen seien Hunde? Dann täuschen Sie sich. Die Aasfresser gehören zu den Katzenartigen und weisen außerdem Parallelen zum britischen Königshaus auf.

Zwei meiner Lieblingsfilme drehen sich um Außerirdische - wollen wir hoffen, dass das Megateleskop, das nun gebaut werden soll, nicht ausgerechnet den Predator oder das Alien aus den gleichnamigen Meisterwerken aufspürt.

Kann ich mich wirklich daran erinnern, gemeinsam mit meinem Zwillingsbruder in einem roten Kinderwagen gelegen zu haben? Frühe Erinnerungen erscheinen oft sehr lebendig. Doch sie sind trügerisch.

Bei Halle wurde ein rätselhaftes, mehr als 5000 Jahre altes Grab entdeckt, in dem fünf erwachsene Frauen, vier Kleinkinder und ein Fötus liegen. Forscher vermuten, dass es sich um einen steinzeitlichen Kriminalfall handelt - und wollen ihn nun lösen.

In meiner Stadt Hamburg lädt der Nabu ab Mitte März zu vogelkundlichen Wanderungen unter dem Motto "Was singt denn da?" ein. Wer nicht bei einer der sehr empfehlenswerten Touren dabei sein kann, dem sei als Trost dieser akustische Leckerbissen empfohlen.

Quiz

"42: Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything" (Douglas Adams)

Wie viel Prozent der Weltbevölkerung sind blond?

Wie nannte man früher einen blonden Mann?

Wer hat die meisten Haare auf dem Kopf?

Bild der Woche

Ein Tauchgang führt normalerweise hinab in die Meerestiefe - mit diesem wird eine Reise ins Weltall vorbereitet. In der Mondumlaufbahn soll ab 2023 die Raumstation "Lunar Orbital Platform Gateway" errichtet und als Basislager für die Erkundung des Erdtrabanten sowie für Flüge zum Mars eingesetzt werden. Die europäische Raumfahrtagentur Esa will sich an der Mission mit dem Modul "Esprit" beteiligen, das, wie hier zu sehen ist, in einem Pool in Marseille getestet wurde und unter anderem als Luftschleuse der Station dienen soll.

Getty Images

Boston Bite

Unser SPIEGEL-Wissenschaftskorrespondent Johann Grolle berichtet aus Harvard und beißt sich einmal in der Woche an einem erstaunlichen Fakt fest.

"Manchmal beschäftigen sich Mathematiker mit seltsamen Dingen. Jonathan Touboul von der hiesigen Brandeis-Universität zum Beispiel hat ausgerechnet, wie sich Menschen, die anders sein wollen als die anderen, kleiden. Sein Ergebnis: Sie sehen alle gleich aus. Der Befund schien ihm interessant genug, um ihm einen eigenen Namen zu geben: 'Hipster-Effekt'. Überraschende Bestätigung fand seine Hipster-Theorie, als die Zeitschrift 'Technology Review' darüber berichtete. Ein Leser beschwerte sich, der Beitrag sei mit einem Foto von ihm illustriert, ohne dass er seine Einwilligung gegeben habe. Es stellte sich jedoch heraus: Das Foto zeigte den Beschwerdeführer gar nicht. Es stammte aus einer Fotoagentur, die abgebildete Person sah aber genauso aus wie er."

* Quiz-Antworten: Nur etwa zwei Prozent / Man nannte ihn bis etwa 1914 "Blondin"; heute ist der Begriff "Blondine" nur noch bei Frauen geläufig. / Menschen mit blonden Haaren: Sie haben etwa 150.000 Haare auf dem Kopf. Im Vergleich: Schwarzhaarige 110.000, Brünette 100.000 und Rothaarige 75.000.