Intelligenter lernen Das Hirn ist wie ein Muskel

Noch mal ein Studium beginnen? Französisch für den nächsten Urlaub lernen? Sich im Job in ein neues Fachgebiet einfuchsen? Wenn es darum geht, Neues zu lernen, zögern viele Erwachsene. Sie befürchten, dass ihre Merkfähigkeit und Auffassungsgabe nicht mehr so gut sind wie zu Schul- oder Studienzeiten.

Doch diese Sorge ist unbegründet. Lernforscher und Kognitionspsychologen sind sich heute einig, dass wir lebenslang Neues lernen können. "Unser Gehirn behält seine Plastizität ein Leben lang bei", sagt etwa der Neurowissenschaftler Gerd Kempermann von der Technischen Universität Dresden, der die Neubildung von Nervenzellen erforscht. Kempermann ist der Meinung, dass es unser Gehirn effektiv stärkt, wenn wir es mit neuem Wissen füttern und vor neue Herausforderungen stellen.





Es spricht also nichts dagegen, sich immer wieder in neue Wissensgebiete zu stürzen. Im Gegenteil: So trainiert man das Gehirn wie einen Muskel.

Doch viele Menschen tun sich mit dem Lernen generell schwer und wissen nicht, wie sie sich neues Wissen überhaupt aneignen sollen. Der Schlüssel zur Fortbildung liegt darum vor allem in schlauen Techniken und Strategien, mit denen man sich das Lernen erleichtern kann. SPIEGEL WISSEN und SPIEGEL ONLINE haben zusammen mit Aljoscha Neubauer, Professor für Differenzielle Psychologie an der Universität Graz, ein Training entwickelt, mit dem Sie intelligenter lernen können.

Über einen Zeitraum von acht Wochen bekommen Sie jede Woche eine kleine Aufgabe per Mail zugeschickt, die Ihnen hilft, sich neues Wissen effektiv anzueignen. Die Tricks und Techniken sind dabei so einfach gehalten, dass Sie sie sofort in den eigenen Lernalltag übertragen können. Die Übungen sind für alle Lebensphasen geeignet. Sie helfen Ihnen, egal, ob Sie eine Weiterbildung planen, in Studium oder Ausbildung stecken - oder einfach ein paar Lerntricks fürs Arbeits- und Alltagsleben brauchen.