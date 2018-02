Eine Insel verschwindet

Wo Bäume und Pflanzen sterben

Öl und Gas haben diesem Teil von Louisiana über Jahrzehnte wirtschaftliche Prosperität gebracht - und ein massives Problem: Über die Kanäle dringt Salzwasser vom Golf von Mexiko ins Landesinnere vor. Und das wiederum lässt Bäume und andere Pflanzen langsam sterben.

Wenn deren Wurzeln aber den Boden nicht mehr festhalten, wird dieser vor allem bei Stürmen weggewaschen, die wiederum zusätzlich Salzwasserfluten aus dem Golf mitbringen. Und so verschwindet die Insel Stück für Stück.

Dazu kommt, dass der Mississippi durch die Flutschutzmaßnahmen für den Rest von Louisiana viel weniger Sedimente als früher in diesen Teil des Deltas bringt. In den angestauten Seen hinter den Staudämmen im Landesinnern sinken die Schwebstoffe zu Boden - ein Problem, das Umweltschützern an Flüssen weltweit Sorgen macht. Nahe der Mündung fehlt dann der Nachschub an Material, um das noch existierende Land zu sichern. Und was an Sediment doch noch hier ankommt, landet durch Deiche an den Flussufern nicht mehr im Delta - sondern, wie durch eine Rohrleitung gepumpt, weit draußen im Golf von Mexiko.

Warten auf die Shrimps: Der 82-jährige Emray Naquin hält auf der Insel Jean Charles im US-Bundesstaat Louisiana Ausschau nach den Meerestieren. Normalerweise erscheinen sie nach Sonnenuntergang. Die meisten Menschen in dem von Bayous durchzogenen Sumpfgebiet leben vom Shrimp- und Fischfang.

Der steigende Meeresspiegel - er nimmt in der Region um ungefähr einen Zentimeter pro Jahr zu" - tut den Rest. Donald Trump, den US-Präsident, dem der Klimaschutz im Allgemeinen und das Abkommen von Paris im Speziellen nichts wert sind, haben sie hier trotzdem gewählt. Im Terrebonne Parish, wo die Isle de Jean Charles liegt, kam der Republikaner auf 72,7 Prozent und holte fast drei Mal so viele Stimmen wie seine Gegnerin Hillary Clinton" .

Wegzug auf höheres Gebiet

Sind die Menschen von Jean Charles nun Amerikas erste Klimaflüchtlinge, wie immer wieder zu lesen ist? Stehen sie mit ihrem Wegzug auf höher gelegenes Gebiet als Symbol für die unvermeidliche Anpassung an den Klimawandel, mit der sich in den kommenden Jahren Millionen von Menschen weltweit befassen müssen?

Die Antwort ist nicht einfach, weil so viele Faktoren beim Verschwinden der Insel eine Rolle spielen. Aber womöglich ist das Ganze auch eine akademische Debatte - denn dass die Isle de Jean Charles verschwindet, dass ihre Bewohner ihre Heimat verlassen müssen, das ist für sie entscheidend. Unter welchem Label der Umzug stattfindet, ist am Ende eigentlich zweitrangig.

"Früher war es hier anders", sagt Rita Falgout langsam. "Es gab Land. Es gab viel mehr Bäume." Und Weiden, auf denen Rinder grasten. Gärten, in denen Hühner scharrten. Felder, auf denen Mais und Bohnen wuchsen. Die Leute fuhren mit dem Kutter hinaus, um Austern und Shrimps zum Lebensunterhalt zu fischen - und nicht wie heute nur als Hobby.

Es war die Zeit, in der man nur per Boot auf die damals noch viel größere Insel kam, nicht wie heute über die schmale, links und rechts unmittelbar vom Wasser umspielte Island Road. Die Kinder fuhren mit hölzernen Booten in die Sieben-Klassen-Schule im Nachbarort auf dem Festland.

Ein paar Bäume stehen auch heute noch auf der Insel, was die Wirbelstürme eben übriggelassen haben: "Lee", "Isidore", "Gustav", "Ike", "Katrina", "Rita" - und wie sie noch so hießen in den vergangenen Jahren. Aber Land ist fast keines mehr da.

Rund 80 Menschen leben heute noch auf der Isle de Jean Charles, vor zwölf Jahren waren es 265. Und ganz früher sollen es einmal 400 gewesen sein. Die meisten sind Native Americans, also Ureinwohner. Sie sind Teil eines indianischen Stammesverbands, der Biloxi-Chitimacha-Choctaw heißt.

Ihre Vorfahren sind um das Jahr 1830 auf die Insel gekommen, zusammen mit französischen Siedlern. Die beiden Gruppen mischten sich durch Heirat. Man sprach Englisch und Französisch, bis heute gibt es auf der Insel einen Sprachmix. Nach dem Vater eines der Siedler, Jean Charles Naquin, ist die Insel benannt.