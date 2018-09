James Cooks Expeditionsschiff Forscher wollen Wrack der "Endeavour" geortet haben

Vor fast 250 Jahren erreichte der Entdecker Captain James Cook mit seiner "Endeavour" Australien. Als erster Europäer fuhr er die Ostküste der Insel entlang. Außerdem kartierte er auf seiner Fahrt von 1768 bis 1771 unter anderem Neuseeland. Nun wollen Archäologen sein berühmtes Schiff entdeckt haben. Und war vor der Küste der USA - doch dafür gibt es eine gute Erklärung.

Eine seit 25 Jahren laufende Suche sei von 13 auf 5 mögliche Wracks eingegrenzt worden, von denen "ein oder zwei" besonders vielversprechend seien, teilte das Rhode Island Marine Archaeology Project (RIMAP) mit. Die Forscher wollten 3D-Bilder ihrer Entdeckungen am Freitag vorstellen.

Obwohl unklar ist, was die Experten dann genau an Belegen vorstellen, bezeichnet die australische Zeitung "Sydney Morning Herald" den Fund bereits als "Durchbruch" in dem Versuch, eines der "größten Geheimnisse der Seefahrt" zu lüften.

Australien hofft auf Bergung

Das Wrack ist für die USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland von historischer Bedeutung und könnte zu einem Streit darüber führen, in welchem dieser Länder es untergebracht werden soll. Zum Termin am Freitag wollten dem Bericht zufolge Peter Dexter vom Australian National Maritime Museum sowie Australiens Generalkonsul in New York, Alastair Walton, anreisen.

Die mögliche Fundstelle der "Endeavour" befindet sich unmittelbar vor der Küste nahe dem Ort Newport im Staat Rhode Island, was etwa anderthalb Autostunden südlich von Boston liegt. Das Schiff soll sich vor Goat Island befinden, einer kleinen Insel in der Narragansett Bay.

Es ist unklar, wie gut das Wrack erhalten ist, da sich Eichen- und Kiefernholz nach mehr als 200 Jahren unter Wasser stark zersetzt haben dürfte. In Australien hofft man jedoch sogar darauf, dass das Wrack womöglich geborgen werden kann - pünktlich zu den Feiern zum 250. Jahrestag von Cooks Ankunft in Australien im Jahr 2020.Rei

Die britische Marine hatte die "Endeavour" 1768 für die Forschungsfahrt im Pazifik gekauft. Cook erreichte Botany Bay an der australischen Ostküste im April 1770. Die Marine nutzte das Schiff als "Lord Sandwich 2" später im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, bevor es mit einem Dutzend weiterer Schiffe in der Nähe von Newport versenkt wurde. Es wäre nicht das erste Mal, dass Forscher das "Endeavour"-Wrack aufgespürt haben wollen. Aber vielleicht sind sie nun dem Geheimnis der "Endeavour" tatsächlich nähergekommen.