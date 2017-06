Kalifornien Falscher Erdbebenalarm sorgt für Unruhe

Die Einwohner in Teilen des US-Bundesstaats Kalifornien leben gefährlich - und das wissen sie auch. Schuld ist die San-Andreas-Verwerfung. Über mehr als 1300 Kilometern Länge scheuern hier zwei Erdplatten aneinander: die Pazifische und die Nordamerikanische Platte. Die dabei entstehenden Kräfte müssen sich regelmäßig entladen, dann kommt es zu Erdbeben, schwere Schäden drohen. Dass ein Mega-Beben, "The Big One" genannte kommt, ist nur eine Frage der Zeit.

Die Erdplatten rutschen im Fall eines Bebens teilweise gleich ein paar Meter weiter, bei den schweren Erdstößen des Jahres 1906 in San Francisco sollen es zum Beispiel sechs Meter gewesen sein. Bei solchen abrupten Bewegungen können Gebäude schwer beschädigt werden. Beim Beben von San Francisco im Jahr 1906 und den anschließenden Großbränden sollen etwa 3000 Menschen gestorben sein.

Längst ist die Region deutlich dichter besiedelt - und Warnungen vor unmittelbar bevorstehenden Erdbeben können lebenswichtig sein. Dazu gibt es zahlreiche Sensorsysteme. Nun hat jedoch ein falscher Erdbebenalarm die Bewohner von Kalifornien kurzfristig beunruhigt.

Schuld daran waren Forscher des California Institute of Technology in Pasadena. Sie hatten Daten eines weiteren schweren Erdbebens von 1925 noch einmal mit neuen Methoden ausgewertet. Dabei verschob sich auch das vermutete Zentrum des Bebens, bei dem vor 92 Jahren immerhin 13 Menschen gestorben waren. Große Teile von Santa Barbara wurden damals zerstört.

Die neu ausgewerteten Daten wurden anschließend - und das war das Problem - mit der Jahreszahl 2025 per Mail an das US-Erdbebenzentrum weitergeleitet, wie US-Medien berichteten. Die Warnung vor einem Beben der Stärke 6,8 wurde zum Glück nach wenigen Minuten als Falschmeldung erkannt und gelöscht.

Der Geologische Dienst der USA (USGS) entschuldigte sich anschließend auf Twitter:

"Die Warnung hat in mehr als nur einem Newsroom Alarmglocken ausgelöst", kommentierte der Sender abc7. Die Erdbebenwarnsysteme Kaliforniens sollen in den kommenden Monaten vor allem im Norden des Bundesstaats weiter ausgebaut werden. Dort, an der Grenze zum Bundesstaat Oregon, gibt es bisher noch größere Lücken. Sie könnten zum Problem werden, wenn San Francisco gewarnt werden muss. Gouverneur Jerry Brown will deswegen zehn Millionen Dollar investieren.