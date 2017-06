Neue Allianz Kalifornien und China starten Klimaschutzpakt

Nach dem angekündigten Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen macht der US-Bundesstaat Kalifornien nun gemeinsame Sache mit China. Der kalifornische Gouverneur Jerry Brown unterzeichnete am Dienstag in Peking eine Vereinbarung zum Klimaschutz mit der Volksrepublik.

Nach einer Mitteilung des demokratischen Politikers wollen der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat und China in Bereichen wie erneuerbare Energien und umweltfreundliche Technologien noch enger zusammenarbeiten. Er setze auf eine "sehr enge Partnerschaft" mit Peking, um CO2-Emissionen zu reduzieren, sagte Brown bei einem Treffen mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping.

Nach der Absage des republikanischen US-Präsidenten Donald Trump an das Pariser Klimaabkommen hatte Brown bekräftigt, dass sich Kalifornien mit seinen rund 40 Millionen Einwohnern noch stärker in der internationalen Klimapolitik engagieren wolle. (Lesen Sie hier, was der Ausstieg der USA aus dem Klimavertrag für die Welt konkret bedeutet.)

Der Westküstenstaat hatte 2016 ein Gesetz mit den USA-weit strengsten Treibhausgasauflagen verabschiedet. Der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase soll verglichen mit 1990 bis 2030 um mindestens 40 Prozent sinken. Außerdem plant der Staat, 50 Prozent seines Strombedarfs aus erneuerbaren Energien zu decken.

Koalition auch mit deutschen Bundesländern

Wäre Kalifornien ein Nationalstaat, besäße er die sechstwichtigste Wirtschaft der Welt, vor Frankreich, Italien oder Brasilien. Der Bundesstaat hatte im Jahr 2015 zusammen mit Baden-Württemberg auch die globale Umweltschutz-Initiative Under 2 MOU ins Leben gerufen. Inzwischen haben 170 klimaengagierte Regionen, Länder und Städte das Abkommen unterzeichnet. In Deutschland sind neben Baden-Württemberg auch Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen dabei.

Die Initiative Under 2 MOU soll einen Anstieg der globalen Temperaturen um mehr als zwei Grad über das vorindustrielle Niveau verhindern. Das ist auch das Ziel des Paris-Abkommens, wobei dort sogar der Versuch erwähnt wird, unter anderthalb Grad zu bleiben. Um ein Grad ist die Temperatur seit Beginn der Industrialisierung allerdings im Schnitt schon gestiegen. Manche Teile der Welt erwärmen sich noch deutlich stärker, zum Beispiel die Arktis.