kennen sie "De Höhner"? Nein? Ich schon, und zwar zur Genüge. Dabei handelt es sich um eine erfolgreiche Kölner Karnevalsband, die ich einmal als junger Journalist zwei Tage lang bei einer Mini-Tournee durch diverse Festsäle begleiten durfte. Als alle 14 Konzerte gespielt waren, hatte ich mit dieser bierähnlichen Plörre namens "Kölsch" abgeschlossen und mir auch noch einen penetranten Ohrwurm namens "Dicke Mädchen" eingefangen, den ich tagelang wie fremdgesteuert summen musste - übrigens ein neurologisches Phänomen, über das es sehr interessante neue Forschung gibt.

Nach der Reise mit "De Höhner" beschloss ich, mich nie wieder mit Karneval oder Fasching zu beschäftigen. Doch das Leben nimmt eigentümliche Wendungen, und ich heiratete ausgerechnet eine Frau aus einer schwäbischen Fastnachtshochburg. So wurde ich zur Teilnahme an mehreren Straßenumzügen verdonnert - und war irgendwie fasziniert von diesem archaisch anmutenden Treiben. Anders als in Köln geistern in Schwaben in erster Linie Hexen, zottelige Monster und albtraumhafte Maskenträger durch die Straßen. Ein Umstand, der mir mehr entgegenkommt als dieser ganze rheinische Frohsinn mit seiner Bützchenkultur und dem Dauergeschunkel.

Mein Forscherdrang war geweckt, ich wollte genau wissen, welche Ursprünge dieses Treiben hat. Also rief ich Werner Mezger an, Professor für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie an der Universität Freiburg, der sich seit Jahrzehnten intensiv mit dem Thema beschäftigt und etliche lesenswerte Bücher und Bildbände dazu vorgelegt hat.

Ich lernte sehr viel bei diesem Gespräch, am interessantesten fand ich aber, dass Karneval und Fastnacht auch aus einer Not geboren wurden. Unsere Ackerbauer-Vorfahren mussten nämlich "nach Wegen suchten, die verderblichen Vorräte vollends aufzubrauchen". Das war notwendig, denn am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit, während derer der Christenmensch aufs Fleisch zu verzichten hat, und zwar nicht nur am Esstisch. So nutzen die Menschen die Gelegenheit, um ein letztes Mal ordentlich Party zu machen, inklusive Verkleiden, Völlerei, Suff und Fummeln. Dieser letzte Exzess vor der Askese wurde sogar von der Kirche gebilligt, "aus psycho-hygienischen Gründen", wie Metzger mir berichtete. Daher auch die Gruselmasken, denn die Kleriker fanden die Sause natürlich teuflisch.

Ich bin über meinen Ausflug in die Brauchtumsforschung zwar nicht zum Karnevalsfan geworden, aber er hat mir geholfen, das Land, in dem wir leben, noch ein bisschen besser zu verstehen. Außerdem bekam ich eine Antwort auf eine andere Frage, die ich mir schon öfter gestellt hatte: Warum kreist das Osterfest ums Ei? Auch das hat mit der Fastenzeit zu tun. Wegen des vorgeschriebenen Verzichts auf tierische Produkte sammelten sich nämlich derart viele Eier an, dass eine intelligente Verwertungsstrategie hermusste: Der Kult war geboren.

Herzlich,

Ihr Guido Kleinhubbert

Ich liebe Waldspaziergänge und bin immer wieder erstaunt, welche Entdeckungen sich dort machen lassen. Mancherorts, in exotischeren Forsten, liegen sogar tote Wale herum.

herum. Man kann nicht alle Blogs lesen, und bei den meisten lohnt es sich auch nicht. Dieser hier sei aber allen Menschen, die sich für Archäologie interessieren, dringend ans Herz gelegt!

In meiner Hitliste der überflüssigsten Erfindungen hat dieser Sportschuh einen Spitzenplatz eingenommen. Deswegen ist eine Reparatur aus meiner Sicht nicht nötig.

Schimpansen gehören zu den besterforschten Tieren der Welt. Trotzdem konnte ein Team des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie und der Universität Warschau noch eine sehr überraschende Entdeckung machen.

Amerikanische Wissenschaftler haben in 50.000 Wohnzimmer geschaut und dabei Interessantes herausgefunden - unter anderem, dass Inder auf vollgeklebte Wände stehen.

Das vier Wochen alte Gorillababy wird sich bei seiner Mama vermutlich geborgen fühlen. Doch das Foto, das im Zoo von Saint-Martin-la-Plaine in Frankreich aufgenommen wurde, strahlt eine seltsame Traurigkeit aus, die leider noch immer sehr gut passt zur aktuellen Lage der Menschenaffen. Gorillas zählen trotz aller Anstrengungen von Naturschützern zu den bedrohtesten Tierarten überhaupt. Sie leiden unter der Zerstörung ihrer Lebensräume und werden häufig zum Opfer von Wilderern, die Affenfleisch sehr teuer verkaufen können. Zudem verendeten in den vergangenen Jahren Tausende Gorillas an einer Krankheit, die auch vom Menschen gefürchtet wird: Ebola.

6000 Keime pro Milliliter fanden Forscher der Hochschule Furtwangen durchschnittlich in 54 Weihwasserproben aus Baden-Württemberg. Damit war die Konzentration gut 60-mal höher, als in Trinkwasser erlaubt ist. Entdeckt wurden unter anderem Staphylokokken, die Erkrankungen auslösen können. Weil die Verunreinigung anderswo vermutlich ähnlich massiv ist, mahnte die Erzdiözese Paderborn nun zur Vorsicht beim Umgang mit Weihwasser.

* Quiz-Antworten: Botulinumtoxin, besser bekannt als "Botox" / Durch Südafrika, Botswana, Simbabwe und Mosambik / Die Induktivität, die die zeitliche Änderungsrate des elektrischen Stroms mit der elektrischen Spannung in Beziehung setzt.