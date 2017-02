Nervengift So tötet VX

Den Schrecken des Kampfstoffes VX kennt der größte Teile der Welt - zum Glück - nur aus dem Kino. Im Thriller "The Rock - Fels der Entscheidung" aus dem Jahr 1996 verbarrikadiert sich US-Brigadegeneral Francis Hummel, gespielt von Ed Harris, zusammen mit ein paar Getreuen auf der Gefängnisinsel Alcatraz. Dabei hat er nicht nur mehr als 80 Touristen als Geiseln genommen, er zielt außerdem mit 15 VX-bestückten Raketen auf das nahe San Francisco.

Es ist eine dramatische Gefahr - denn schon kleinste Mengen des Kampfstoffs, der nun an der Leiche von Kim Jong Nam, dem Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, gefunden worden sein soll, sind tödlich. Die mittlere zum Tode führende Dosis bei einem Erwachsenen liegt schon bei zehn Milligramm, wenn der Stoff über die Haut aufgenommen wird. Wenn die Verbindung über die Atemwege in den Körper gelangt, genügt im Schnitt sogar schon ein Milligramm der geruch- und weitgehend farblosen Flüssigkeit.

Vor allem bei der Aufnahme über die Haut gilt VX als deutlich giftiger als etwa das Nervengift Sarin, das bei den Terroranschlägen der Aum-Sekte in den Neunzigerjahren in Japan, aber auch im ersten Golfkrieg (1988) im Irak und im Syrischen Bürgerkrieg (2013) zum Einsatz kam. Doch die Aum-Sekte stellte auch VX her und tötete damit einen Menschen.

Vom Pflanzenschutzmittel zur Massenvernichtungswaffe

Entdeckt wurde VX, der chemisch korrekte Name lautet O-Ethyl-S-2-diisopropylaminoethylmethylphosphonothiolat, Anfang der Fünfziger in Labors in Großbritannien und Schweden. Ursprünglich wurde die chemische Verbindung als Pestizid entwickelt und für kurze Zeit auch als solches vermarktet.

Schnell verschwand der Stoff aber wieder aus den Regalen - wegen seiner extrem hohen Giftigkeit. Stattdessen interessierten sich die Militärs dafür. Die USA produzierte VX seit 1961 als chemischen Kampfstoff. Die Sowjetunion stellte einen chemisch eng verwandten Stoff ("VR") her.

VX ist ein ausgesprochen effektiver Killer: Zunächst sorgt es dafür, dass die Betroffenen Husten müssen und dass ihnen übel wird. Es folgen massive Muskelkrämpfe, eine Lähmung der Atemmuskulatur - und schließlich der qualvolle Tod.

Der Grund dafür ist, dass das Gift verhindert, dass ein bestimmter Botenstoff des Nervensystems im Körper wie gewöhnlich abgebaut wird. Dadurch werden die betroffenen Nerven durch eine Dauerreizung überlastet.

VX und die ihm verwandten Nervengifte gelten als sogenannte binäre Kampfstoffe. Das bedeutet, dass sie normalerweise erst beim unmittelbaren Einsatz erzeugt werden - aus zwei Vorläufersubstanzen, die erst beim Abschuss einer Granate vermischt werden.

Die USA stoppten ihr Chemiewaffenprogramm im Jahr 1969 und versenkten in den drauffolgenden zwei Jahren mehr als hundert Tonnen VX im Atlantik zwischen New Jersey und Florida. Doch es blieb noch genug übrig.

Seit 1997 fallen die Verbindungen unter die Chemiewaffenkonvention der Vereinten Nationen. Länder müssen ihre Bestände bekannt machen und vernichten. Das geschieht mittlerweile über eine Verbrennung, aber auch durch eine Reaktion mit - idealerweise basischem Wasser - so lässt sich VX unschädlich machen.

"Mehr Fragen als Antworten"

Die USA haben noch zwei Vernichtungsanlagen in Betrieb, im Blue Grass Army Depot im US-Bundesstaat Kentucky gibt es Experten zufolge noch Restbestände an VX. Russland betreibt ebenfalls noch eine Vernichtungsanlage, in der noch VX lagern soll. Diese Bestände werden aber sorgsam überwacht. Sie dürften im aktuellen Fall keine Rolle spielen.

Vier Länder machen bei der Chemiewaffenvernichtung allerdings nicht mit Ägypten, Israel, der Südsudan - und Nordkorea. Das kann bei der angeblichen VX-Vergiftung von Kim Jong Nam ein Hinweis sein - muss aber nicht. Denn nicht nur Staaten, sondern auch einigermaßen gut ausgebildete Einzelpersonen mit Zugang zu einem Chemielabor könnten zumindest kleinere Mengen herstellen, sagt der belgische Chemiewaffenexperte Jean Pascal Zanders.

In seinem Blog stellt Zanders eine Reihe von kritischen Fragen. Unter anderem fragt er, warum es keine Berichte über VX-Kontaminationen bei Rettern, Polizisten und anderen am angeblichen Einsatzort des Giftes im Flughafen von Malaysia gegeben habe. Auch einen größeren Dekontaminationseinsatz habe es dort seines Wissens nicht gegeben. "Ich habe mehr Fragen als Antworten", sagt Zanders, wenn man ihn nach dem Geschehen in Malaysia fragt. "Jeder schießt sich gerade auf VX ein. Aus meiner Sicht ist es alles andere als sicher, dass es auch VX war."

Klar ist: Der Stoff kann sich an der Luft tagelang halten. Er verdampft nur langsam, nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC etwa so schnell wie Motoröl. Deswegen gilt in Lehrbüchern eine Aufnahme über die Haut auch als die wahrscheinlichere Variante einer Vergiftung - außer der Kampfstoff würde gezielt als Aerosol versprüht.

Symptome würden sich nach CDC-Angaben in diesem Fall schon innerhalb von Sekunden zeigen. Bei der Aufnahme als Flüssigkeit liegt die Zeitspanne zwischen einigen Minuten und 18 Stunden. In der Umwelt nachweisen ließe sich die Substanz auch noch längerer Zeit. Berichte über Kontaminationen der Angreiferin oder des Flughafens, gibt es aus Malaysia nicht.

Rettung durch Spritzen

Wer eine VX-Vergiftung behandeln will, muss aber in jedem Fall eines: Er muss schnell sein. Außerdem muss er darauf hoffen, dass das Opfer eine möglichst geringe Dosis abbekommen hat. In diesem Fall werden die Substanzen Obidoximchlorid und - vor allem wichtig - Atropin gespritzt, um die Signalübertragung in den Nerven wieder zu normalisieren. Diazepam kann weiterhin bei der Beruhigung helfen. Viele Armeen haben Bestände an sogenannten Autoinjektoren, mit denen sich Betroffene die rettenden Substanzen selbst verabreichen können.

Im Film "Alcatraz" will der verbitterte General Hummel der US-Regierung eine Entschädigung für Familien von Soldaten abpressen, die bei zweifelhaften Geheimeinsätzen ums Leben kamen. Eine der VX-Raketen mit dem hochpotenten Nervengift wird im Film tatsächlich abgefeuert, landet aber im Wasser der Bucht von San Francisco - ohne jemandem zu schaden.

Allerdings kommt der Chemiewaffenexperte Stanley Goodspeed, gespielt von Nicolas Cage, in Kontakt mit dem VX der letzten verbliebenden Rakete. Er kann sich aber, Hollywood sei Dank, mit einer Spritze retten. Dass er sich die Substanz ins Herz injiziert, statt wie man es in der Praxis halten würde, in den Muskel, das fällt vermutlich unter künstlerische Freiheit.