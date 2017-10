Klare Ziele setzen So arbeiten Sie konzentrierter

SPIEGEL WISSEN und SPIEGEL ONLINE helfen Ihnen dabei, intelligenter zu lernen - jeden Freitag gibt es eine neue Aufgabe.

Effektiv bei der Sache sein, das wünschen sich viele Menschen. Doch konzentriertes "Dranbleiben" fällt oft schwer. Die Lernexpertin Verena Steiner hat in einer Umfrage mit Studierenden an der ETH Zürich festgestellt, dass diese als dritthäufigste Lernblockade "mangelnde Konzentration" nennen. In einem ganzen Buch hat sich Steiner deshalb mit dem Thema beschäftigt.

Um Konzentration auf effektive Wiese zu steigern, hilft vor allem eins: sich ein klares Ziel zu setzen und das Erreichen zeitlich zu begrenzen. Dazu stellen wir Ihnen diese Woche zwei Übungen aus Steiners Repertoire vor: Die erste Übung eignet sich besser, wenn Sie schon ein konkretes Lernprojekt verfolgen, die zweite ist besser für Einsteiger.

Da das Verknappen und Zielsetzen eine sehr wichtige Rolle beim cleveren Lernen spielt, lohnt es sich in dieser Woche auch durchaus, beide Übungen auszuprobieren:

Für Lernhungrige: Ein forderndes, kurzzeitiges Ziel setzen

Nehmen Sie sich in dieser Woche einmal eine Stunde Zeit und setzen Sie sich für Ihr Lernprojekt ein konkretes, ehrgeiziges Ziel, das Sie mit ein bisschen Anstrengung in einer Stunde schaffen können. Nehmen Sie etwa das Fremdsprachenlehrbuch und sagen Sie: "In einer Stunde will ich eine Lektion gelesen haben und 20 neue Vokabeln gelernt haben". Oder Sie nehmen sich vor, ein Kapitel aus einem Sachbuch zu lesen und die wichtigsten Schlüsselthesen aufzuschreiben und zu verinnerlichen.

Wichtig ist, dass das Lernziel zwar nicht unmöglich sein darf, aber ruhig "sportlich". Haben Sie ein Lernziel gefunden? Gut, dann probieren Sie, es in der festgesetzten Zeit zu erreichen. Probieren Sie es mindestens ein Mal in dieser Woche aus - Sie werden wahrscheinlich verblüfft sein, wie viel mehr Sie schaffen, wenn Sie konkret werden und sich zeitlich limitieren.





Für Einsteiger: Eine Stunde, ein Buch

Nehmen Sie sich ein Sach- oder Fachbuch zur Hand. Nehmen Sie sich eine Stunde Zeit und versuchen Sie, das Buch in dieser Stunde "quer zu lesen". Studieren Sie das Inhaltsverzeichnis und die Einleitung, versuchen Sie, die Struktur des Buches und die wichtigsten Thesen zu erfassen. Es geht weniger darum, alles zu lesen, als vielmehr darum, sich einen Eindruck zu verschaffen, die Hauptthesen des Werks zu erfassen.

Wer wenig Übung mit dieser Art des Lesens hat, stresst sich möglicherweise mit der Zeitvorgabe und hetzt sich. Versuchen Sie dieser Tendenz entgegenzuwirken und schalten Sie in den "Neugiermodus": Was zieht Sie an? Was strahlt das Buch aus? Nach einer Stunde legen Sie das Buch zur Seite. Diese Methode bringt Ihnen nicht nur eine andere Art des Lesens näher; sie macht auch erfahrbar, dass Zeitbegrenzungen beim Lesen und Lernen häufig die Konzentration steigern - und so oft auch die Freude am Lernen. Oder hätten Sie das Buch ohne die Übung überhaupt je zur Hand genommen?

