Rätsel der Woche Kuddelmuddel in der Poststelle

Die Poststelle kümmert sich nicht nur um die Eingangspost und verteilt diese im Haus. Das Team übernimmt auch den Versand von Briefen und Paketen. Manchmal geht natürlich auch etwas schief, so wie beim Verschicken von Rechnungen an Geschäftspartner in Brasilien, Schweden und Singapur.

Jede Rechnung enthielt eine persönliche Anrede und sollte in einen großen Briefumschlag gesteckt werden, auf dem sich bereits ein Aufkleber mit der Adresse des jeweiligen Empfängers befand.

Immerhin: Alle Rechnungen nach Brasilien gelangten in einen nach Brasilien adressierten Brief. Gleiches galt auch für die Rechnungen nach Schweden und nach Singapur. Doch alle Briefe bis auf eine Ausnahmen kamen zurück, weil Adressaufkleber und Rechnungsempfänger nicht übereinstimmten. Die eine Ausnahme ist eine Rechnung nach Singapur - diese war an den richtigen Empfänger adressiert.

"Das ist wirklich komisch", sagt die Leiterin der Poststelle, als sie vom Kuddelmuddel bei den Rechnungen hört. "Es gab so viele verschiedene Möglichkeiten, die Rechnungen falsch einzutüten. Aber es gibt nur sechs verschiedene Kombinationen, bei denen so etwas passiert wie hier."

Wie viele Rechnungen wurden insgesamt verschickt?

Hinweis: Die Leiterin der Poststelle weiß, wie viele Rechnungen in welches Land verschickt wurden. Es war pro Land mindestens eine.