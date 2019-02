als die Überreste von Boomer in die staubige Erde der US-Militärbasis in Taji, Irak, hinabsanken, schossen seine Kameraden 21-mal in den Himmel. Boomer war als Held gestorben. Er war stets der Erste, der sich in unbekanntes Gebiet vorwagte, um versteckte Bomben aufzuspüren und zu entschärfen. Jeden Tag hatte er sich für seine Kameraden in Gefahr gebracht, bis er selbst von einer Explosion getroffen wurde. Zum Abschied pinnten seine Gefährten zwei Orden an seine metallischen Überreste.

Boomer war ein Roboter. Genauer ein MARCbot.

Der Militärroboter gleicht einem ferngesteuerten Spielzeug-Truck, an dem ein Schwenkarm mit Kamera angebracht ist. Etwa tausend MARCbots waren während des Irakkriegs im Einsatz. Das Modell kostet etwa 19.000 Dollar - vergleichsweise günstig für einen Roboter - und ist eigentlich leicht zu ersetzen. Für die Soldaten war Boomer nicht nur eine Maschine, er war ein Freund.

Auch Wissenschaftler interessieren sich für die ungewöhnliche Beziehung zwischen Mensch und Roboter. "Das Beispiel zeigt eindrücklich, wie die rapide technologische Entwicklung die Bedeutung technischer Geräte erhöht hat", schrieben Forscher vor Kurzem im Fachblatt "Social Cognition". Sie fragten sich: Wie weit würden Menschen gehen, um einen Roboter zu schützen?

Gareth Brown / Blow Up Studios Sophia the Robot

Sie konfrontierten deshalb 135 Studierende aus den Niederlanden mit einem moralischen Dilemma: Würden sie einen Einzelnen in Lebensgefahr bringen, um eine Gruppe Menschen zu retten, die sonst schwer verletzt oder gar sterben würde?

Die Probanden mussten mehrere Szenarien durchspielen, in denen der potenzielle Retter mal ein Mensch war, mal ein humanoider Roboter und mal ein Roboter, der eindeutig als Maschine zu erkennen war. Außerdem erfuhren die Probanden in einigen Fällen in kurzen Geschichten mehr über die Retter. So wurden die Maschinen beispielsweise als intelligente, mitfühlende Wesen beschrieben.

"Je menschenähnlicher die Roboter waren, insbesondere je mehr man ihnen Gefühle zusprach, desto weniger waren die Versuchspersonen geneigt, den Roboter zu opfern", sagt Psychologe Markus Paulus von der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Einige waren sogar bereit, mehrere Menschen zu opfern, damit der Roboter unversehrt bleibt. "Das weist darauf hin, dass dem Roboter eine Art moralischer Status zugesprochen wurde", so Paulus. Er warnt deshalb davor, Roboter immer menschenähnlicher zu machen. Das könnte ihre Aufgabe konterkarieren, den Menschen zu schützen. Was würden wohl Boomers Kameraden dazu sagen?

Herzlich

Ihre Julia Köppe

Feedback & Anregungen?

Abstract

Meine Leseempfehlungen dieser Woche

Träumen auch Sie von einer Reise zum Mars? Ihre Chance könnte im Jahr 2033 kommen. Dann will die Nasa erstmals Raumfahrer zu dem Roten Planeten schicken. Welcher Typ Mensch in dem Expeditionstrupp auf keinen Fall fehlen darf, berichtet meine Kollegin Julia Merlot von der Wissenschaftskonferenz AAAS in Washington.

Sie verzweifeln an der Jugend, weil die einfach nichts begreifen will? Dann könnte Sie dieser Artikel interessieren. Vielleicht ändern Sie nach der Lektüre Ihre Meinung.

Warum blitzen Weintrauben in der Mikrowelle? Zugegeben, nicht alle Fragen, die Wissenschaftler beantworten, brennen der Menschheit unter den Nägeln. Spannend sind sie trotzdem. Was hinter dem Phänomen steckt, erklärt mein Kollege Christoph Seidler im Video - und wie Sie das Experiment zu Hause nachmachen können.

Wenn Sie sich für Podcasts interessieren, empfehle ich Radiolab. In der aktuellen Folge hinterfragen die Moderatoren Jad Abumrad und Robert Krulwich, ob wirklich nur Fitness bei der Evolution eine Rolle spielt.

Quiz

"42: Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything" (Douglas Adams)

Was ist ein Homunkulus?

Warum war die vermeintlich erste künstliche Intelligenz ein Betrug?

Was konnte der Neurocomputer Stochastic neural analog reinforcement calculator, kurz SNARC, der 1951 vorgestellt wurde?

* Die Antworten finden Sie ganz unten im Newsletter

Bild der Woche

Auf diese Begegnung hat Naturfotograf Matthew Maran lange gewartet: Einer der Füchse, die regelmäßig durch sein Viertel im Norden Londons streifen, biegt um die Ecke und trifft dort auf einen gemalten Artgenossen. In der britischen Hauptstadt sollen rund 30.000 der Wildtiere leben, Ex-Bürgermeister Boris Johnson bezeichnete sie einmal als "Plage und Bedrohung". Biologen sehen die Population entspannter: Füchse sind von Natur aus eher scheu und übertragen auch keine Tollwut mehr; die Krankheit ist in Großbritannien ausgerottet.

Matthew Maran / Wildlife Photographer of the Year 2018

Boston Bite

Unser SPIEGEL-Wissenschaftskorrespondent Johann Grolle berichtet aus Harvard und beißt sich einmal in der Woche an einem erstaunlichen Fakt fest.

"Für einen Theoretiker ist es nicht leicht, neue Theorien zu ersinnen, wenn die Fakten, die diese Theorien erklären sollen, selbst umstritten sind. Der theoretische Physiker Andrew Strominger von der Harvard-Universität hat mir gerade sein Leid geklagt: "Ich habe lernen müssen, dass in der Astrophysik keiner an die Ergebnisse des anderen glaubt, solange er sie nicht selbst gemessen hat." Was ich so erstaunlich finde: Selbst in einem solchen Klima, in dem keiner dem anderen recht traut, bilden sich irgendwann Lehrmeinungen heraus, die dann jeder glaubt, obwohl sie keiner mehr durch Messungen überprüft."

Die SPIEGEL+-Empfehlungen aus der Wissenschaft

Autonomer Stillstand - warum die Vision vom fahrerlosen Auto viel schwerer zu verwirklichen ist als gedacht

Ökowunder Kölner Dom - das Gotteshaus bietet vielen Tieren und Pflanzen einen zerklüfteten Lebensraum

Interview mit dem Historiker André Krischer über den faszinierenden Typus des Verräters - von der Antike bis in die Gegenwart

Am Cern bei Genf soll der mit 100 Kilometer Umfang größte Teilchenbeschleuniger der Welt gebaut werden - doch welchen Sinn hat die milliardenteure Riesenmaschine, wenn sie wahrscheinlich gar nichts Neues finden wird?

* Quiz-Antworten: Homunkulus beziehungsweise Homunculus heißt so viel wie "Menschlein" und beschreibt einen künstlich geschaffenen Menschen. / Im Jahr 1769 präsentierte der Mechaniker Wolfgang von Kempelen den "Schachtürken" - angeblich der erste Schachroboter der Welt. In Wahrheit steckte in dem Apparat ein Mensch. / SNARC simulierte das Verhalten einer Maus in einem Labyrinth. Er gilt als eine der ersten intelligenten Maschinen.