Anonyme Hinweise Forscherin erhält Leibniz-Preis vorerst nicht

Es ist der Ritterschlag für Forscher. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) verleiht seit 1986 jährlich den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis für herausragende Arbeiten im Bereich der Wissenschaft. Preisträger bekommen jeweils bis zu 2,5 Millionen Euro, die sie bis zu sieben Jahre lang für ihre Arbeiten verwenden können.

Doch unmittelbar vor der diesjährigen Verleihung gibt es möglicherweise ein Problem. Die Materialwissenschaftlerin Britta Nestler vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) bekommt ihre Auszeichnung vorerst nicht, die sie eigentlich am Mittwochabend in Berlin gemeinsam mit neun anderen Preisträgern erhalten sollte.

Der DFG lägen anonyme Hinweise im Zusammenhang mit Forschungsarbeiten Nestlers vor, sagte ein Sprecher der Organisation am Mittwoch. Diese müssten zunächst ergebnisoffen geprüft werden. Einzelheiten zu den Vorwürfen gegen die Wissenschaftlerin nannte er nicht. Es gehe um Arbeiten Nestlers im Rahmen mehrerer von der DFG geförderter Projekte. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) über die Angelegenheit berichtet.

Hinweise "auf Umwegen" zur DFG gelangt

Ein erstes Gespräch zwischen Nestler und der DFG-Spitze zu den Vorwürfen habe es am Dienstagnachmittag gegeben, so die Organisation. Die Forscherin sei einverstanden mit der Prüfung. Die Hinweise seien "auf Umwegen" zur DFG gelangt.

"Nestlers Arbeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie äußerst flexible und leistungsfähige Simulationsumgebungen zur Mikrostruktursimulation von Materialien und Werkstoffen für den Einsatz auf Höchstleistungsrechnern entwickelt", beschreibt die Organisation die Arbeit der Forscherin auf ihrer Seite. Grundlage dafür seien quantitative Modelle für die Beschreibung von Mehrkomponentensystemen.

Nestler hat Physik und Mathematik in Aachen studiert. Dort promovierte sie auch. Für Forschungsaufenthalte war sie in Southampton und Paris. Im Jahre 2001 trat Nestler eine Professur an der Fakultät für Informatik der Hochschule Karlsruhe an, 2009 übernahm sie ihren jetzigen Lehrstuhl am KIT.