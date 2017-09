Lerntraining Die Übung gegen Aufschieberitis

"Aufschieberitis" ist weit verbreitet. Wir alle kennen Situationen, in denen wir einfach nicht anfangen, eine Aufgabe zu erledigen, obwohl wir uns doch so fest vorgenommen hatten, uns endlich darum zu kümmern. In dieser Woche wird es deshalb darum gehen, das Aufschieben von kleineren oder größeren Lernaufgaben zu durchbrechen - und einfach anzufangen.

Nur drei Minuten

Benennen Sie zunächst eine Sache, die sie sich vorgenommen haben, aber aufschieben. Das kann Ihr konkretes Lernvorhaben sein, aber auch eine unangenehme Alltagsaufgabe wie die Steuererklärung, ein Bericht, eine Abrechnung. Haben Sie eine Aufgabe rausgepickt? Dann machen sie Folgendes: Setzen Sie sich an die Sache und beschäftigen Sie sich genau drei Minuten und keine Minute länger damit.





Einen Wecker müssen Sie nicht stellen, aber halten Sie ruhig eine Uhr in Sichtweite. Sie ahnen bereits, was passiert? Genau: Nach drei Minuten ist man meist gerade erst drin im Thema und macht einfach weiter. Nutzen Sie den Schwung und machen Sie so lange weiter, bis Sie keine Lust mehr haben.

Wichtig: Führen Sie diese Drei-Minuten-Übung möglichst drei bis vier Mal in dieser Woche durch, entweder mit unterschiedlichen Alltagsaufgaben oder mit Ihrem Lernprojekt.

Die Drei-Minuten-Übung gilt als eine der wirkungsvollsten und einfachsten Techniken, um alltägliche Aufschieberei jeder Art zu überwinden. Wenn Sie die Strategie beherrschen, können Sie das eigene Verzögerungsverhalten effektiv und langfristig ändern.

Stellen Sie sich zum Abschluss dieser Woche folgende Reflexionsfrage: Ist das Aufschieben eine meiner Lernhürden? Und: Hat mir diese Übung etwas gebracht? Falls Sie eine der Fragen mit "Ja" beantworten können: Versuchen Sie, die Drei-Minuten-Regel über die weiteren sechs Wochen des Trainings immer mal wieder anzuwenden.