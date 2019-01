Portugal Archäologen entdecken 2000 Jahre alten Friedhof - mitten in Lissabon

Restaurantbesitzer in Lissabon wollten eigentlich nur ihren Laden vergrößern - und sorgten so für einen überraschenden Fund mitten in der Altstadt: Keramik, Münzen, Urnen und zahlreiche Skelette aus der Römerzeit.