Psychologie Wie sich Lügner entlarven lassen

Als Othello in dem gleichnamigen Stück von Shakespeare seine Frau Desdemona voller Eifersucht fragt, ob sie einen anderen liebt, bricht diese in Tränen aus. Sie verneint vehement, doch Othello sieht in ihrer Reaktion nur eine Bestätigung seines Verdachtes: Desdemona weint, weil sie lügt. Er tötet sie daraufhin - ein großer Fehler.

Fakt ist: Wenn Menschen durch reines Zuhören und einander Anschauen versuchen, eine Lüge zu erkennen, könnten sie genauso gut eine Münze werfen. So häufig liegen sie falsch. Und tatsächlich: Was Othello als Anzeichen für eine Lüge empfindet, ist nur Desdemonas große Furcht davor, als Lügnerin abgestempelt zu werden.

Forscher suchen seit Jahrzehnten nach einem Weg, um Lügen zu erkennen. Jahrelang gingen sie wie Othello davon aus, dass Lügner so nervös sind, dass ihre Mimik und Gestik sie auffliegen lässt. Mindestens 50 Bewegungen wurden immer wieder analysiert.

Die Augen abwenden, sich an die Nase greifen, mit Händen und Beinen zappeln: Können Handlungen wie diese einen Lügner entlarven?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.