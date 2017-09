Ausgrabungen in Luxor Grabkammer eines Goldschmieds entdeckt

Ägyptische Archäologen haben nach Behördenangaben im oberägyptischen Luxor die wertvolle Grabkammer eines Goldschmieds freigelegt. In dem Raum sei neben Sarkophagen, Mumien, Schmuck und Holzmasken auch eine Statue gefunden worden, die den Goldschmied und seine Frau darstellen soll, teilte das Antikenministerium am Samstag mit. Die Kammer soll demnach mehr als 3500 Jahre alt sein und aus der 18. Dynastie des Alten Ägypten stammen.

Der Goldschmied nannte sich Amenemhat und widmete seine Arbeit dem Gott Amun. Eine Passage in dem Grab führt in eine Kammer, in der mehrere Mumien, Statuen und Masken gefunden wurden. Die ersten Untersuchungen der aufgefundenen Frauen-Mumie ergaben, dass sie mit etwa 50 Jahren starb. Sie litt an einer bakteriellen Knochenerkrankung.

Das Grab ist die neueste einer Reihe von archäologischen Entdeckungen in Ägypten in diesem Jahr. Im April waren acht Mumien in einer weiteren Grabkammer in der Pharaonenstadt Luxor entdeckt worden. Im Vormonat fanden Archäologen eine riesige Statue im Boden eines Armenviertels in Kairo. Die ägyptische Regierung verspricht sich von den Entdeckungen Impulse für den wackeligen Tourismus im Land.

"Wir möchten, dass die Zeitungen von morgen über Ägypten schreiben und die Leute Lust bekommen, nach Ägypten zu reisen", sagte Altertümerminister Chaled al-Anani vor Reportern. Er räumte ein, dass das Grab in keinem guten Zustand sei. Die Arbeiten daran seien aber noch nicht beendet: "Wir hoffen, weitere Objekte und Gräber zu entdecken."

Der Chef-Archäologe Luxors, Mustafa Waziri, erklärte den Fund als Zeichen für die steigende Professionalität der ägyptischen Archäologen. "Früher haben wir ausländische Forscher als Beobachter eskortiert", sagte er. "Heute führen wir selbst die Ausgrabungen."