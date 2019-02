Rätsel der Woche Die Mähroboter-Show

Zwei wunderhübsche Rasenplätze hat der Fußballverein - doch das ständige Mähen bekommen die Mitglieder kaum hin. Sie beschließen daher, Mähroboter zu testen.

Ein Vertreter stellt morgens eine gerade Anzahl von Robotern auf den ersten Platz und lässt sie ihre Runden drehen. Die rollenden Automaten sind vernetzt und gehen daher äußerst clever vor: Wo bereits gemäht ist, fährt keiner der Roboter ein zweites Mal lang. Jeder Roboter schafft in derselben Zeit dieselbe Fläche.

Nach vier Stunden unterbrechen die Roboter ihre Arbeit und fahren an die Ladestationen. Am Nachmittag mäht die Hälfte der Roboter auf dem ersten Platz weiter - dieser ist nach weiteren exakt vier Stunden fertig geschnitten. Die andere Hälfte der Roboter trimmt währenddessen auf dem zweiten Platz das Grün - für ebenfalls vier Stunden.

Am nächsten Tag ist nur noch ein Roboter da. Er mäht auf dem zweiten Platz weiter - am Vormittag und am Nachmittag. Nach insgesamt acht Stunden Einsatz ist auch der zweite Platz fertig geschnitten.

Wie viele Roboter hat der Vertreter am ersten Tag arbeiten lassen?