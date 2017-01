Antikes Schiffswrack vor Mallorca "Es ist komplett unberührt"

Berge von antiken Tongefäßen liegen auf dem Meeresgrund. Fischschwärme ziehen desinteressiert vorbei, eine Moräne schaut zwischen den Scherben hervor. Was die Meeresbewohner nicht wissen: Sie haben es sich in einem gesunkenen römischen Schiff gemütlich gemacht.

Ein Archäologen-Team hat das Wrack vor der Südküste Mallorcas entdeckt und nun vorgestellt. "Es ist komplett unberührt", sagt Enrique Aragón, einer der beteiligten Archäologen, SPIEGEL ONLINE. Die Tonscherben hätten sich vermutlich wie eine Schutzhülle um das Wrack gelegt. Zuerst hatte die "Mallorca Zeitung" von dem Fund berichtet.

Rund 20 Meter lang

Das gesunkene Schiff liegt in einer Tiefe von 70 Metern in einem Naturschutzgebiet. Weil dort Fischen und Tauchen verboten ist, konnte das Wrack wohl so lange unentdeckt bleiben.

Ein Fischer hatte in der Nähe des Naturschutzgebiets antike Tonscherben in seinem Netz entdeckt und die lokalen Behörden informiert. Das Team von Enrique Aragón machte dann im April 2016 mit einer Kamera an einem Seil erste Filmaufnahmen von dem Boot. Im Oktober tauchten die Forscher erstmals selbst herunter.

Von ihrem ersten Tauchgang haben die Wissenschaftler rund 2000 Fotos mitgebracht, mit denen sie das Wrack nun genauer analysieren wollen. Anhand der gefunden Tonscherben vermuten sie, dass das Schiff aus dem 3. oder 4. Jahrhundert nach Christus stammt. Der Frachter war rund 20 Meter lang.

Auf dem Weg nach Europa

Wahrscheinlich sollte es die Tongefäße von Nordafrika nach Südfrankreich oder Italien bringen. "Diese Amphoren gab es im gesamten Römischen Reich", sagt Aragón. Sie wurden zum Beispiel verwendet, um Fischsauce aufzubewahren - so vielleicht auch in diesem Fall. "Mallorca lag genau an einer der antiken Handelsrouten", so der Archäologe.

Möglicherweise habe das Schiff auch einen Zwischenstopp in Spanien oder Portugal gemacht, sagt Aragón. Darauf deuteten andere gefundene Gefäße hin, die aus Nordafrika nicht bekannt seien.