Deutsche Mathematikerin Reiche Zu Ehren der "Dama de Nasca"

Die Nazca-Ebene an der Südküste Perus ist ein abweisender Ort: kahl, sandig und menschenleer. Umso verblüffender, was Piloten Mitte der Zwanzigerjahre entdeckten: Viele schnurgerade Linien durchziehen das Ödland, und manche anderen formen sich aus großer Höhe betrachtet zu riesigen Figuren. Da diese Bilder teilweise Hunderte von Metern groß sind, sieht man am Boden nur tiefe, zusammenhanglose Furchen.

Angelockt von den mysteriösen Funden wurde auch die in Dresden geborene Mathematikerin Maria Reiche. Sie kam 1932 im Alter von 28 Jahren - und blieb. Sie entwarf ganz allein eine detaillierte Karte der Bodenzeichnungen. Sie flog in klapprigen Flugzeugen über die Wüste, kartographierte die Zeichen und widmete ihr Leben deren Erforschung. Während eines Hubschrauberfluges über Nazca stellte sie fest, dass die Bodenzeichnungen "am besten aus 100 bis 200 Meter Höhe überschaubar" sind. 1968 veröffentlichte sie den Ertrag ihres Gelehrtenfleißes in dem Buch "Geheimnis der Wüste".

AP Luftaufnahme in Nazca

Reiche vermutete in den Konstruktionselementen der Figuren und geometrischen Zeichen die Chiffren einer geheimen Wissenschaft, die, entschlüsselt, wichtige Informationen über Zusammenhänge von Wetterlagen, Erdbeben, Sonnenbahn und Sternenlauf hergeben würden (mehr zu den "Tanzpfaden für die Götter" lesen Sie hier).

Anfang der Siebzigerjahre entwickelten sich die Nazca-Linien mehr und mehr zur Touristenattraktion. Die Unesco nahm die Zeichen 1995 in die Liste des Welterbes auf. Bis zuletzt kämpfte die "Dama de Nasca" - wie Reiche in Peru genannt wurde - für die Erhaltung der Zeichen. Sie starb im Juni 1998 in Lima. Sie wurde 95 Jahre alt.

An diesem Dienstag nun erinnert Google auf seiner Startseite an die deutsche Wissenschaftlerin. Sie wäre heute 115 Jahre alt geworden.