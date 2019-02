Erfolgreiche Teamarbeit Diesen Typ braucht jede Gruppe

Oft lässt sich der Nutzen der Raumfahrt für den Menschen auf der Erde nicht sofort erkennen. Doch als Forscher am Sonntag auf der Wissenschaftskonferenz AAAS in Washington neue Erkenntnisse zur Marsmission der Nasa vorstellten, wurde schnell klar, dass diese den Alltag von uns allen verbessern könnten.

Die Nasa will 2033 erstmals Raumfahrer auf die ungefähr 400 Millionen Kilometer lange Reise zum Mars schicken. Eine der größten Herausforderungen dabei ist der Faktor Mensch. Denn für die Mission müssen die Astronauten mindestens drei Jahre lang, Tag und Nacht auf engstem Raum zusammenleben und -arbeiten. Damit das klappt, erforscht die Nasa nicht nur das Weltall, sondern auch die Psyche des Menschen.

Jede Gruppe braucht einen Clown

Über zehn Jahre hat der Anthropologe Jeffrey Johnson von der University of Florida in Gainesville die Dynamik in kleinen Gruppen von 10 bis 28 Personen auf Forschungsstationen in der Antarktis untersucht und alte Dokumente von Südpolexpeditionen ausgewertet.

"Was in den Teams passiert, kennt jeder: Die Gruppe schreibt einigen Mitgliedern inoffiziell Rollen zu, einer ist der Anführer, einer Partykönig und einer der Clown", erklärt Johnson. Seine Forschung zeigt: Wie diese inoffiziellen Ämter besetzt werden, entscheidet über den Erfolg der gesamten Gruppe.

Eine besonders große Rolle spielen dabei die Clowns, die Geschichtenerzähler und Komiker, berichtet Johnson. Das sei schon vor hundert Jahren entscheidend gewesen - Roald Amundsen, der erste Mann, der es je zum Südpol geschafft hat, wäre wohl nie angekommen, wenn er nicht seinen humorvollen Koch dabei gehabt hätte.

"Adolf Lindstrøm war ein robuster Typ, kindisch und unvoreingenommen, er hat viel gelacht und gut gekocht", erklärt Johnson. "Jeder mochte ihn." Wann immer es auf der Expedition ins ewige Eis ein Problem gab, Crewmitglieder stritten oder Amundsen die Geduld verlor, habe Lindstrøm die Spannungen auflösen und die Gruppe zum Weiterziehen bewegen können. "Er hat mehr zur norwegischen Polarexpedition beigetragen, als jeder andere", schrieb Amundsen 1911 in sein Tagebuch.

Die Mischung macht's

Wie wichtig eine Person mit Humor für eine positive Gruppendynamik ist, zeigt sich auch bei heutigen Südpolexpeditionen. Über Jahre hat Johnson auf Forschungsstationen in der Antarktis Daten von 15 verschiedenen Teams unterschiedlicher Nationalitäten gesammelt. Die Gruppe, die die Isolation am besten wegsteckte, hatte gleich vier Leute in für den Zusammenhalt wichtigen inoffiziellen Ämtern.

"Drei Frauen kümmerten sich um Veranstaltungen - organisierten gemeinsame Abendessen oder Sportkurse", sagt Johnson. Im Zentrum der Gruppe stand aber auch hier ein "lustiger, sehr kluger Typ, der gern Geschichten erzählt." Diesmal war es ein Handwerker, der die Mannschaft zusammenhielt. "Er fungierte als Bindeglied zwischen den Forschern und dem Rest der Gruppe."

Den Expeditionsteams mit geringem Zusammenhalt fehlte dagegen genau diese Funktion, berichtet Johnson. Das Problem dabei ist, dass Gruppen dazu neigen, sich in möglichst homogene Untergruppen aufzuspalten. Nach dem Motto "gleich und gleich gesellt sich gern" hängen Forscher mit anderen Forschern herum, Russen mit Russen, Amerikaner mit Amerikanern. "Deshalb braucht es die Clowns und Geschichtenerzähler - sie schaffen es mit Humor, die Untergruppen zu einem großen Team zu vereinen."

Offizieller und inoffizieller Chef sollten übereinstimmen

Unklar war bislang allerdings, ob Clowns auch auf Marsflügen mit vier bis sechs Besatzungsmitgliedern die Stimmung retten können. Im Johnson Space Center in Houston beobachtet die Nasa derzeit Gruppen in einem Simulator, der die Bedingungen auf dem Mars nachstellt. Bis zu 45 Tage müssen die Testkandidaten mit Schlafmangel, Gewackel und verzögerter Kommunikation zur Außenwelt klarkommen - und miteinander. Nun bestätigen die ersten Datensätze aus Houston die Beobachtungen vom Südpol, erzählt Johnson.

Ein weiteres Erfolgskriterium, das für alle Gruppengrößen gilt: "Die inoffizielle Rollenverteilung muss zur offiziellen Funktion der Leute passen", so Johnson. "Der offizielle Chef sollte auch inoffiziell von der Gruppe als Anführer anerkannt werden. Gelingt es ihm nicht, die Rolle auszufüllen, führt das zwangsläufig zu Auseinandersetzungen."

Im Nasa-Versuch wich die inoffizielle Rollenverteilung bei zwei Gruppen von der offiziellen ab. Am Ende des Versuchs gaben die Mitglieder dann auch an, nicht freiwillig für drei Jahre gemeinsam zum Mars fliegen zu wollen.