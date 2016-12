Quiz Sind Sie ein Mathe-Crack?

Satz des Pythagoras, Primfaktoren, Binomische Formel - sagt Ihnen das noch was? Dann haben Sie gute Chancen beim folgenden Mathe-Quiz. Die Aufgaben stammen vom Känguru-Wettbewerb, an dem in diesem Jahr deutschlandweit mehr als 800.000 Schüler ab Klasse 3 teilgenommen haben.

Die zehn Rätsel aus diesem Quiz wurden im März 2016 Schülern der Klassenstufen 11 bis 13 gestellt. Insgesamt mussten die Oberschüler 30 Fragen per Multiple Choice beantworten und hatten dafür 75 Minuten Zeit. Sie bekommen eine Auswahl von nur zehn Fragen, dafür müssten dann auch 25 Minuten reichen, oder?

Begründen müssen Sie Ihre Lösung übrigens nicht. Eine kurze Beschreibung des Lösungswegs wird angezeigt, sobald Sie eine der vier Antwortmöglichkeiten ausgewählt haben. Viel Spaß beim Knobeln!

Wenn Ihnen dieser Aufgaben-Typ gefallen hat: Im Aufgabenarchiv des Känguru-Wettbewerbs finden Sie sämtliche Aufgaben aller fünf Klassenstufen seit dem Jahr 1998. Falls Sie auf noch schwierigere Rätsel stehen, empfehle ich Ihnen das Aufgabenarchiv der Mathematikolympiaden. Die Aufgaben aus den Landes- und Bundesrunden haben es in sich.