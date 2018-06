Auf der Spur der Raubgräber

Kapitel 2

Um das Anwesen von Doña Rosa (Name von der Redaktion geändert) verläuft eine hohe Mauer, von der Straße deutet nichts auf den Prunk in der riesigen Kolonialstil-Villa. Schwerbewaffnete öffnen das Tor und gewähren mit misstrauischen Blicken Einlass. So stellt man sich den Sitz eines mächtigen Drogenkartells vor. Doch an der Tür des Haupthauses wartet eine alte, freundliche Frau. Bisher haben nur sehr wenige Menschen ihre Sammlung gesehen, sie gehört zu den eindrucksvollsten in Guatemala. Nach einer halben Stunde Führung durch Räume, vollgestopft mit Antiquitäten und moderner Kunst, ist der Flügel mit den präkolumbischen Stücken erreicht. So manches öffentliche Museum würde von dem, was jetzt kommt, eine eigene Ausstellung bestreiten.

An den Wänden stehen Vitrinen, in denen sich bunte Maya-Vasen aneinanderreihen. Die jahrhundertealten Glyphen darauf erzählen von Priestern und mächtigen Königen. Ohrpflöcken aus Jade oder Perlen von schimmernden Colliers hat Doña Rosa eine eigene Truhe gewidmet. Auch die Glaskästen für Obsidianartefakte sind beeindruckend, aus dem Vulkanglas stellten die Maya Klingen so scharf wie Rasiermesser her. Zudem stehen riesige, weit über einen Meter hohe Gefäße im Teotihuacán-Stil in den Ecken - nahezu unversehrt haben sie die Zeit überdauert.

Rosa habe zusammen mit ihrem Mann als junge Frau angefangen zu sammeln, erzählt sie. Er hat als Anwalt für die Regierung gearbeitet und ist reich geworden. Selten konnten die beiden Nein sagen, wenn ihnen ein schönes Stück Maya-Kunst angeboten wurde. "Wenn Sie es nicht kaufen, Señora, dann eben jemand im Ausland", habe man ihr immer gesagt. Doch sie wollte die Stücke in Guatemala halten. So wuchs ihre Sammlung.

Innenhof der Kolonialstil-Villa

Unter den Anwälten, Ärzten oder Architekten der guatemaltekischen Oberschicht war es lange Mode, eine eigene Sammlung zu haben. Einige der größten Sammler waren zugleich selbst Exporteure und sind so reich geworden.

Rosas Mann ist vor einiger Zeit verstorben, ihre Kinder haben kein Interesse an den Stücken. Deshalb will sie ihre Sammlung bald der Öffentlichkeit zugänglich machen. Sie geht durch ihren Garten hin zu einem mächtigen Rohbau. Hier entsteht gerade ein zweistöckiges Museum, für dessen Entstehung sie eine Stiftung gegründet hat. 15 Millionen Dollar hat sie bereits hineingesteckt, sagt sie.

Eine solche Sammlung wie die von Doña Rosa ist legal, wenn man die Stücke bei der Kulturbehörde registrieren lässt, das hat sie längst getan. Die Beamten schickten einen Experten vorbei, er machte von jedem Stück Fotos und schrieb eine winzige Nummer auf die Artefakte. Woher die Stücke kommen, lässt sich leicht verschleiern. Mehr als 800 registrierte Privatsammlungen gibt es in Guatemala inzwischen. Doch es dürfte weit mehr Kollektionen geben, von deren Schätzen die Fachwelt nichts weiß. Für die Gemeinde der Maya-Forscher ist jede eine kleine Katastrophe.