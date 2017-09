Synchronisierter Gang Warum zwei Menschen zusammen laufen wie ein Pferd

Im Gleichschritt marschieren - das machen eigentlich nur Soldaten, oder? Experimente auf Laufbändern haben jedoch gezeigt, dass im Grunde in jedem von uns ein kleiner Milizionär steckt. Wenn zwei Menschen nebeneinander gehen, synchronisieren sie nämlich durchaus ihren Gang - teils spontan, aber am häufigsten, wenn sie Hand in Hand gehen.

Israelische Forscher haben dieses Phänomen in den vergangenen Jahren bei Experimenten mehrfach untersucht. Den Hang zum Synchronschritt beim Hand-in-Hand-Gehen erklären sie unter anderem mit der Kopplung der Arme, deren Bewegung wiederum an die Bewegung der Beine gekoppelt ist.

Zu 70 Prozent im gleichen Rhythmus

Nun zeigt eine Studie aus der Schweiz, dass Menschen auch beim gemeinsamen Tragen sperriger Gegenstände ihren Gang aneinander anpassen. Jessice Lanini und ihre Kollegen von der ETH Zürich hatten sechs Probanden dabei beobachtet, wie sie ein 1,5 Meter langes, acht Kilogramm schweres Objekt tragen. Dies hatte die Form einer Krankentrage.

Einer der Probanden lief vorn, der andere am hinteren Ende der Trage. Beide gingen erst vorwärts und blickten in Laufrichtung, und danach rückwärts. In mehr als 70 Prozent der Versuche hätten die Teilnehmer ihren Gang synchronisiert, schreiben die Forscher im Fachblatt "PLOS One". Beide Probanden hätten sowohl Schrittlänge als auch ihre Geschwindigkeit reduziert, heißt es weiter.

Jessica Lanini/ CC-BY Ablauf des Experiments (Zeichnung)

Diese Beobachtungen überraschen zunächst kaum. Ähnlich wie beim Hand-in-Hand-Gehen sind die Arme der Laufenden gekoppelt. Zudem trägt sich ein Gegenstand ganz offensichtlich besser, wenn die Schrittfrequenz etwa gleich ist. Ansonsten kommt es immer wieder zu Bewegungen des Gegenstands, die wir als Störung empfinden.

Verblüffend war jedoch, welche Arten von Synchronisation die Wissenschaftler beobachteten. Manchmal liefen die zwei Probanden genau im Gleichschritt. Es kam aber auch vor, dass die Schrittfolge genau vertauscht war. Wenn die vordere Person den linken Fuß hob, machte die hinten das gleiche mit dem rechten Fuß.

Kognitive oder psychologische Effekte?

Die Forscher verglichen das System aus zwei Personen und einer Trage daher auch mit einem Vierbeiner. Die beobachteten Bewegungen könnten auch als Trab und Passgang beschrieben werden - typische Gangarten von Pferden, die aber noch viele weitere, teils ungewöhnliche Stile wie Tölt, Paso oder Foxtrott beherrschen.

Warum aber synchronisieren Menschen, die einen Gegenstand tragen, überhaupt ihren Gang? Abgesprochen hatten sie sich dabei schließlich nicht - das Ganze geschah offenbar von allein. Ist es allein die mechanische Kopplung?

Das zumindest halten die Autoren der Studie für wahrscheinlich. Darauf deutet auch ein nur aus Pendeln, Federn und Gewichten bestehendes Modell hin, mit dem die Forscher den Bewegungsablauf auf abstrakte Weise simulierten. Das Modell zeigte ein ganz ähnliches Verhalten wie die Probanden aus Fleisch und Blut. Es könnten aber auch kognitive oder psychologische Effekte dahinterstehen, schreibt das Team von Lanini.