Mittelalter-Archäologie Das Rätsel der toten Katzen

Arabische Schriftsteller lieferten im Mittelalter ein geradezu kuscheliges Bild der Katze: Sie sei ein bescheidenes und liebevolles Tier, das einst zur Vertreibung der Mäuse geschaffen worden sein müsse, schrieben sie. Tatsächlich dürfte ihr Appetit auf Nager der wichtigste Grund für die Domestizierung der Katze gewesen sein.

Doch spanische Archäologen fanden nun bei einer Grabung noch andere. Dafür untersuchten die Forscher um Lluís Lloveras von der Universitat de Barcelona einen Fundort nahe der katalanischen Metropole: El Bordellet wurde zufällig bei Straßenbauarbeiten gefunden, 2010 fanden erste Grabungen statt. Dabei interessierten die Altertumswissenschaftler vor allem Abfallgruben. Eine übliche Vorgehensweise - schließlich findet sich im Müll so mancher Gegenstand, der etwas über das Leben seines Besitzers verrät.

Im Fokus der Forschung standen neun Gruben, die in die Zeit gegen Ende des zehnten Jahrhunderts nach Chr. datiert wurden. Darin befanden sich neben zerbrochenen Tongefäßen und Holzkohleresten auch Tierknochen - von Schaf, Ziege, Kuh, Schwein, Pferd und oder Hunden. Alles archäologischer Standard.

Auffällig aber war ein etwa 75 Zentimeter tiefes Loch: Auf dem Grund entdeckten die Archäologen ungewöhnlich viele Knochen von Hauskatzen, insgesamt fast 900 Stück. Sie gehörten zu neun Katzen. Was war mit den Tieren passiert? Wurden sie verspeist?

Die Forscher fanden eine andere Antwort: Anordnung und Art von Schnittspuren auf den Knochen deute darauf hin, dass die Tiere gehäutet wurden, schreiben die Forscher im "International Journal of Osteoarchaeology". Sie verglichen die Spuren mit denen aus Häutungs-Experimenten von Kollegen. Besonders die gefundenen Schnitte am Schädel und Unterkieferknochen entstehen typischerweise, wenn man den Tieren das Fell über die Ohren zieht.

Die Katzen waren zum Zeitpunkt ihres Todes zwischen neun und 25 Monaten alt. "Wir vermuten, dass sie sich in diesem Alter ideal für die Fellproduktion geeignet haben. Dann sind sie ausreichend groß, aber das Fell war noch frei von Parasiten, Krankheiten oder anderen Schäden", schreibt Lloveras. Von den Fellen selbst blieben dagegen keine Spuren erhalten.

Dass Katzen im Mittelalter vor allem in Nordeuropa auch als Pelzlieferanten beliebt waren, hatten Forscher schon früher entdeckt. In Cambridge fanden Archäologen die Reste von fast 80 Katzenskeletten in einem Brunnen aus dem 13. Jahrhundert. Sie wurden wohl alle auf einmal in den Schacht geworfen, nachdem ihnen die Kehlen durchgeschnitten worden waren. Auch hier entdeckten die Altertumsforscher die typischen Kratzspuren für Häutungen an den Schädeln. Ähnliche Funde machten Forscher in anderen englischen Ortschaften.

Leben als Streicheltierchen bei Hof

Ebenfalls im 13. Jahrhundert ging es Miezekatzen in Höxter an den Kragen. Und auch in der bekannten Wikingersiedlung Haitabu, unweit von Schleswig gelegen, mussten Katzen im frühen Mittelalter wohl wegen ihres Fells sterben.

Dass Kleidung aus Katze durchaus im Mittelalter-Trend lag, zeigte sich auch in schriftlichen Quellen. So erließt der Erzbischof von Canterburry 1127 ein Dekret, das Nonnen und Äbte zum Sparen anhielt. Demnach war Kleidung aus Lamm- oder Katzenfell für den einfachen Klerus gerade noch schicklich. Wertvollere Pelze durften es für die Umhänge, die Ordensschwestern im Winter trugen, dagegen nicht sein.

Katze galt mithin als Klamotte von der Stange. "Sie wurde eher von einfachen Menschen getragen. Die Aristokratie hat sowas nicht angezogen", sagt der Archäologe Umberto Albarella von der Universitiy of Sheffield. Besonders Kopfbedeckungen, Pelzbesätze oder Handschuhe seien aus den Tieren gemacht worden - für ein Paar Handwärmer reichte bereits eine Katze.

Meist hatten es die Pelzhandwerker auf Hauskatzen abgesehen. Die dürften einfacher zu beschaffen gewesen sein als die etwas größeren, scheuen Wildkatzen. Doch verwertet wurde, was man kriegen konnte. Für den Pelzhandel waren die Tiere allerdings eher zweitrangig - hier verdiente man besser mit wertvolleren Wildtieren. Zobel und Hermelin etwa brachten Höchstpreise.

Dennoch blieb das Haarkleid von Katzen noch viele Jahrhunderte beliebt, auch wenn in einigen deutschen Kürschnerzünften die Verarbeitung zeitweise als wenig ehrenhaft galt. Kein Wunder, hatten Katzenliebhaber doch bereits im Mittelalter mehr und mehr erkannt, wie angenehm die Nähe zu den Tieren ist. In England genossen die ersten Katzen ab dem 10. Jahrhundert ein Leben als Streicheltierchen bei Hof.

Solch ein sorgloses Dasein war nicht jeder Katze beschieden. Denn ihre Pelze wurden bis in jüngste Zeit verarbeitet - oft zu Innenfuttern von Mänteln, Stiefeln oder Pelzkragen. Nach dem Zweiten Weltkrieg endeten die Tiere sogar so häufig als warme Kleidung für den aufkommenden Wintersport, dass Landwirte in Dänemark in Folge der starken Bejagung mit einer Mäuseplage zu kämpfen hatten. Deshalb forderten sie Schutzgesetze für Katzen.

Erst seit 2008 verbietet eine Vorordnung der Europäischen Union den Handel mit Katzenfellen. Bis dahin war vor allem der Pelz von Kurzhaarrassen mit dichtem Fell beliebt, etwa für Rheumadecken. Angorakatzen blieben meist verschont, die feinen Haare der Tiere hielten sich nicht lange.

Immerhin: Zum Sattwerden mussten Katzen im Mittelalter in der Regel wohl nicht herhalten. Nur in Zeiten sehr großer Not könnten sie vereinzelt im Kochtopf gelandet sein, glauben Archäologen. Doch auch hier sind sich die spanischen Forscher aus El Bordellet nicht ganz sicher. Denn im "Llibre del coch", dem ersten gedruckten Kochbuch in Katalonien, das 1520 erschien, empfiehlt der Autor ein Rezept mit gebratener Katze. Dabei handele es sich, so schreibt er, um eine "sehr gute Speise - außer für das Gehirn." Denn man könne, warnt er, durch den Genuss leicht den Verstand verlieren.