Rätsel der Woche Mysteriöser Code

Er war der meistgesuchte Hacker der Welt. Nun sitzt der Mann, der sich Togusa nennt, in einem Hochsicherheitsgefängnis - und zwar in Einzelhaft mit allumfassender Kontaktsperre. Die Polizei will so unbedingt verhindert, dass kompromittierende Informationen öffentlich werden, die der Hacker aus diversen Datenbanken gestohlen hat.

Togusa war immer sehr vorsichtig. Er hat alle erbeuteten Daten verschlüsselt und dann auf diversen Servern weltweit gesichert. Jeder IT-Profi findet die Daten und kann sie herunterladen. Aber das Passwort zum Dechiffrieren kennt nur Togusa. Solange er weder Zugang zum Internet hat, noch das Passwort befreundeten Hackern mitteilen kann, sind die kompromittierenden Daten sicher. So zumindest das Kalkül der Polizei.

Doch Togusa gelingt das eigentlich Unmögliche: Seine Freunde erfahren das Passwort - auf welchem Wege auch immer. "Es war ein normales Wort, keine komplizierte Kombination mit Sonderzeichen und Zahlen", erklärt ein Hacker nach dem Entschlüsseln. Und der Skandal ist da, den die Polizei unbedingt verhindern wollte. Wie hat Togusa das bloß angestellt?

Den Bewachern war aufgefallen, dass sich der Hacker in letzter Zeit ziemlich intensiv um den Zen-Garten auf dem Innenhof der Anstalt gekümmert hat. Als der Gefängnisdirektor aus seinem Fenster auf den Garten blickt, glaubt er seinen Augen kaum: Sieht das Muster aus Steinen und Sand nicht aus wie ein Barcode? Und sind in letzter Zeit nicht immer mal wieder mit Kameras bestückte Drohnen nahe am Gefängnis vorbeigeflogen? Sie könnten das Muster fotografiert haben...

SPIEGEL ONLINE

Welches Wort steckt hinter dem Muster?